A Crissolo l’ormai tradizionale appuntamento con la Fiera di San Chiaffredo

Sabato 4 settembre nuovo appuntamento con la tradizionale fiera di San Chiaffredo, a Crissolo.

L’appuntamento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Già lo scorso anno, era settembre 2020, nonostante l’emergenza pandemica, il Comune aveva deciso di organizzare l’evento, apportando ovviamente una serie di accorgimenti per il contingentamento degli accessi all’area fieristica.

Cosa che accadrà anche per l’edizione 2021. In paese, sabato, tornerà l’annuale fiera che vanta un ampio spazio dedicato all’agro-zootecnia, con una grande vetrina per le attività agricole e artigianali del territorio.

Per accedere all’area espositiva, in ragione della vigente normativa sanitaria per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, il Comune ricorda che è necessario essere in possesso della certificazione verde, il Green pass, con possibili controlli a campione.

Nell’area dell’evento, inoltre, è obbligatorio indossare la mascherina, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, igienizzare spesso le mani ed evitare assembramenti, abbracci e strette di mano.