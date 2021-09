Gli scatti di Gianpaolo Montisci e le opere di Lorenzo Merlo in mostra al Mubatt di Ceresole

La sede del Mubatt, in piazza Vittorio Emanuele II 2 a Ceresole d’Alba

"Admirare" è il titolo della mostra di scatti del fotografo Gianpaolo Montisci che domenica 5 settembre verrà inaugurata negli spazi del Mubatt, il Museo della Battaglia di piazza Vittorio Emanuele II 2 a Ceresole d’Alba.