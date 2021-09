Comuni al voto: entro le 12 di domani la presentazione delle liste

Iniziata questa mattina, proseguirà sino al termine fissato per le ore 12 di domani, sabato 4 settembre, la presentazione delle liste candidate al rinnovo amministrativo nei 1.100 Comuni italiani chiamati al voto con la tornata in programma per domenica 3 e lunedì 4 ottobre.



In Piemonte le elezioni coinvolgeranno complessivamente 153 centri, tra i quali il capoluogo regionale Torino e Novara, al voto insieme – tra gli altri – a Milano, Roma, Napoli e Bologna.



Otto – tutti sotto ai mille abitanti – sono quelli chiamati al rinnovo elettorale per quanto riguarda il solo comprensorio di Langhe e Roero. Si tratta di Barbaresco, Grinzane Cavour, Monesiglio, Montaldo Roero, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roddi e Santo Stefano Roero, quest’ultimo commissariato da tempo dopo le dimissioni del suo primo cittadino Giuseppe Costa.



Rimanendo in provincia di Cuneo, le sfide per il rinnovo dei municipi toccheranno complessivamente 18 campanili. I principali – sempre guardando al numero di residenti – sono quelli di Caramagna, Cavallermaggiore, Dronero, Roccaforte Mondovì e Sampeyre, ai quali si affiancheranno Casalgrasso, Casteldelfino, Crissolo, Entracque, Frassino, Lequio Tanaro, Martiniana Po, Melle, Nucetto, Pontechianale, Prazzo, Valdieri e Vinadio.



Una volta scaduto il termine di presentazione, domani alle 12, la Commissione elettorale circondariale insediata presso la Prefettura procederà alla verifica del possesso dei requisiti di candidabilità degli aspiranti sindaci e degli aspiranti consiglieri comunali.