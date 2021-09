Aperte le iscrizioni all’Istituto musicale di Alba

Per visitare il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba, incontrare gli insegnanti e conoscere l’offerta formativa, è possibile partecipare alla Giornata di orientamento che si terrà giovedì 16 settembre 2021 dalle ore 15 alle 19.

La direttrice ed il corpo insegnante spiegheranno ai visitatori come sono strutturati i corsi, mostreranno le aule attrezzate e potranno meglio orientare gli aspiranti studenti sulla scelta dello strumento e sul percorso di studio più adatto alle singole esigenze.

La scuola di musica si trova in via Accademia 6 ad Alba. Oltre alla sede, il “Lodovico Rocca” dispone della bellissima sala Beppe Fenoglio, sita nel complesso di Santa Maria Maddalena e attrezzata con strumentazione tecnica all’avanguardia. In questa sala, oltre che in altri spazi comunali del centro storico, si tengono ogni anno i saggi scolastici, i concerti e la prestigiosa Stagione di Musica da Camera.

Nell’occasione, nei locali della scuola di via Accademia 6, sono esposte le foto donate e scattate da Beppe Malò durante gli eventi del “Lodovico Rocca”.

Per accedere si richiede la Certificazione Verde Covid-19.

Le iscrizioni al Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba sono aperte fino al 19 settembre 2021.

Per iscriversi occorre compilare il modulo pubblicato all’indirizzo www.comune.alba.cn.it/uffici-e-serviziorari/culturali/istituto-musicale del sito del Comune di Alba.

L’anno scolastico 2021/2022 avrà inizio ad ottobre e comprenderà una trentina di lezioni annuali. Sono attivi corsi pre-accademici, corsi di formazione di base, corsi liberi per adulti e corsi per bambini in età prescolare di musica classica, moderna e jazz.

La segreteria dell’Istituto Musicale è aperta nei seguenti orari: lunedì – mercoledì - giovedì dalle 11.00 alle 13.00.

Per informazioni o prenotazione per un appuntamento, scrivere all’indirizzo istitutomusicale@comune.alba.cn.it