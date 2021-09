Anche in Granda scatta l'effetto Tokyo: boom di richieste per iscriversi ad atletica

Chiamalo effetto Tokyo. Dopo l'edizione da record dei Giochi Olimpici 2020 con cinque medaglie d'oro nell'atletica leggera (Gianmarco Tamberi nell’alto, Marcell Jacobs nei 100 metri, Massimo Stano e Antonella Palmisano nei 20 km di marcia, e con la staffetta 4x100 maschile composta da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu) è boom di richieste anche a Cuneo.

Lo conferma Gigi Catalfamo, responsabile tecnico dell'ASD Atletica Cuneo: “Giornalmente ricevo almeno cinque telefonate di genitori che vogliono far fare ai figli atletica. È bello. Questa Olimpiade ci ha portato un po' di ossigeno. Tra i giovanissimi c'è voglia di fare atletica. Anche se, sappiamo benissimo che purtroppo queste grandi imprese saranno presto dimenticate. È già iniziato il campionato di calcio...”

È noto. Il calcio monopolizza le notizie sportive e tra i bambini c'è il mito di diventare calciatore. Di cosa avrebbe bisogno l'atletica per diventare più popolare?

“Di essere trasmessa in televisione. L'atletica non si vede mai. Quando ci sono Mondiali e Olimpiadi abbiamo quella visibilità che ci manca nel corso di tutto l'anno. Noi non abbiamo grandi sponsor e non giochiamo su grandi numeri. Al campo d'atletica Walter Merlo di Cuneo gravitano circa una cinquantina di ragazzi”.

Qual è l'età giusta per iniziare?

“Abbiamo la fascia dei bimbi delle scuole elementari che vengono e giocano. L'età giusta è quella delle scuole medie. Infatti siamo in contatto con gli insegnanti di educazione fisica che ci segnalano qualche ragazzo promettente e andiamo proprio in quegli istituti per seminare la passione dell'atletica. Gli allenamenti sono proporzionati all'età; se poi i ragazzi sono appassionati si può cominciare a lavorare. L'atletica è uno sport individuale, fatto all'aperto. E d'inverno a Cuneo fa anche freddo. Si deve essere motivati per andare avanti. E a volte le mamme italiane sono un ostacolo, non vogliano che i figli stiano fuori al freddo”.

Avete qualche giovane promessa fra le mani?

“Di Bencosme (atleta 400 m ostacoli, reclutato nelle Fiamme Gialle, ndr) non ne nascono tanti... A volte ci sono ragazzi che sembrano promettenti, poi trovano il moroso o la morosa e cambiano percorso. E poi ci sono quelli che con tanto impegno e dedizione arrivano a ottimi risultati. A Cuneo abbiamo un campo nuovo, finalmente ristrutturato. E anche una lunga tradizione che passa da Arese, ai fratelli Damilano, alla Rigaudo, fino a Bencosme. La scorsa settimana è passato a trovarci Davide Re, recordman italiano dei 400 metri, recentemente 10° alle Olimpiadi di Tokyo che ho seguito un anno qui a Cuneo”.

“Insomma, cogliamo l’occasione per invitarvi a fare atletica con noi! Ci trovate al Campo Scuola di Cuneo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15-16.30!”, conclude l'allenatore Catalfamo.





Per maggiori informazioni:

email CN013@fidal.it

telefono 349-1986234

pagina facebook https://www.facebook.com/atleticacuneo