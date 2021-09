Antreprima del Cuneo Bike Festival con il grande Gilberto Simoni

Martedì 7 settembre, alle ore 18, presso Cinema Teatro Monviso (Via XX Settembre 14, Cuneo) il Comune di Cuneo organizza un’anteprima del Cuneo Bike Festival, con un incontro di presentazione alla presenza di Gilberto Simoni, ex ciclista professionista. La bicicletta è multiforme. Gilberto Simoni lo sa bene. Lui che, facendo il duro mestiere del ciclista, su quella bici ha sofferto, sudato, è stato deluso e poi ha vinto due Giri d’Italia. Lui che, sceso di sella, non ha mai abbandonato la bicicletta ma l’ha reinventata. Così ha riscoperto il gusto del viaggio e l’avventura di una pedalata tranquilla in un borgo o in una città. In occasione dell’Anteprima del Cuneo Bike Festival Gilberto Simoni si racconta al pubblico di Cuneo. Con lui Stefano Zago.

Cuneo Bike Festival sarà una settimana di eventi, dal 16 al 22 settembre 2021, a tema bici, mobilità sostenibile, inclusione sociale e cicloturismo a Cuneo, in occasione della Settimana Europea della Mobilità, e per promuovere “Cuneo Pedala”, gli interventi dell’amministrazione per una città sempre più a misura di due ruote.

“Cuneo Bike Festival è organizzato dal Comune di Cuneo per coinvolgere cittadine e cittadini attorno al tema della mobilità sostenibile e attiva per valorizzare gli importanti benefici che la scelta della bicicletta come mezzo di trasporto può avere sulle singole persone così come sulla collettività, in termini di salute, qualità dell’aria e ambientale e di ritorno economico”, commenta il Sindaco Federico Borgna.

“Il Cuneo Bike Festival è frutto di un lavoro dell’Ufficio biciclette in sinergia con le tante anime del territorio con il quale da anni si collabora per lavorare a un’idea di mobilità cittadina sempre più a misura di persona a partire da FIAB Bicingiro a LaBoa e non ultimo tutti i volontari del parco e del Gruppo Comunale di Protezione Civile sempre disponibili a supportare questo tipo di iniziative”, sottolinea l’Assessore alla Mobilità Davide Dalmasso.

La Città di Cuneo ospiterà 12 incontri con esponenti di rilievo nazionale del mondo dello sport, del cicloturismo, della mobilità sostenibile, 1 escursione in bicicletta, 2 laboratori di ciclomeccanica, 3 giornate di test gratuiti di biciclette inclusive, 4 open day per sport in bicicletta, 1 Bike to work e 1 Bike to school.

Per partecipare all’incontro di presentazione è necessario essere in possesso del Green Pass.

Gradita conferma di partecipazione rispondendo alla mail ufficio.biciclette@comune.cuneo.it

L’evento è organizzato dal Comune di Cuneo, a cura di Itur, nell’ambito del progetto Periferie al centro – DPCM 25.05.2016 – Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie nell’ambito del bando Periferie al centro; nell’ambito delle attività di informazione e sensibilizzazione del Piano Strategico ‘Cuneo per lo sviluppo sostenibile’ e nell’ambito del Programma Interreg Alcotra - PITER ALPIMED - Progetti Mobil e Patrim; con la collaborazione di Parco fluviale Gesso e Stura, FIAB Bicingiro Cuneo, Bikeitalia.it, BiciOfficina La Boa, Consorzio Socio-assistenziale del Cuneese, Open Baladin Cuneo.