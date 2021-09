Cinque le portacolori del Racconigi Cycling Team al “Trofeo Città di Cesiomaggiore”

Saranno cinque le portacolori del Racconigi Cycling

Team che nel pomeriggio di domenica 5 settembre daranno la caccia al gradino più alto del podio nell'edizione 2021 del “Trofeo Città di Cesiomaggiore”, gara open voluta dall'U.C. Foen Mictu sulle strade della città in provincia di Belluno. Matilde Beltrami, Benedetta Brafa, Matilde Ceriello, fresca della convocazione in maglia azzurra nella prova unica di “Campionato Europeo Donne Junior” di Trento, Camilla Marzanati e l'under al primo anno

di categoria Monia Garavaglia, daranno battaglia lungo gli 81,6 chilometri in programma,spalmati sulle strade di un circuito di 13600 metri, particolarmente impegnativo, da ripetere per sei volte. Il ritrovo è fissato presso gli impianti sportivi di Cesiomaggiore (BL), in via Pradenich, dove la competizione scatterà ufficialmente alle ore 15:00.

Assente giustificata la brianzola Valentina Basilico, impegnata ai “Campionati del Mondosu Pista Junior” a Il Cairo (Egitto), dove ha già conquistato due splendide medaglie di bronzo nello Scratch e nella specialità olimpica della Velocità a Squadre. Stop forzato, invece, per la diciottenne di Toscolano Maderno Rachele Bonzanini, ferma 'ai box' a causa della frattura alla clavicola patita dopo una rovinosa caduta nella “Coppa Città di

Formigine”.



Tutta la società del presidente Silvio Traversa è vicina alla sfortunata atleta bresciana e la attende al più presto sulle strade del grande ciclismo.



LINE UP “TROFEO CITTA' DI CESIOMAGGIORE - CAMPIONATO REGIONALE

VENETO” A CESIOMAGGIORE (BL):

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Monia Garavaglia (Elite, 28 Novembre 2002)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)



TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

Ufficio Stampa Racconigi Cycling Team

Foto di Flaviano Ossola

E-mail: press@racconigicyclingteam.com

Sito web: www.racconigicyclingteam.com