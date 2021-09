Mondiali Juniores a Il Cairo - E' il giorno dell'Omnium, Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team) ci riprova

Dopo gli ottimi risultati nel primo giorno di mondiali su pista Juniores in programma a Il Cairo (Egitto) nella giornata di mercoledì 1 settembre, la 18enne brianzola tesserata per il Racconigi Cycling Team Valentina Basilico affronterà nella giornata di oggi, venerdì 4 settembre, un'altra importante gara. La finale di Omnium femminile.

La gara si divide nelle quattro specialità (scratch, corsa tempo, corsa a eliminazione e corsa a punti) e premierà chi otterrà il miglior punteggio cumulativo dalle quattro competizioni.

Le competizioni partono questa mattina con lo scratch (5 km) per poi proseguire nel primo pomeriggio con la gara a tempo (5 km). Dalle 18 al via le gare ad eliminazione con la corsa finale a punti a chiudere la competizione e proseguire con le premiazioni in serata.

La 18enne di Cabiate nel comasco tesserata per il Racconigi Cycling Team di patron Silvio Traversa si è distinta per due ottime medaglie di bronzo nello scratch la (specialità che l'ha già vista trionfare al “Campionato Italiano”

ed al “Campionato Europeo” di Apeldoorn,Paesi Bassi) e nella specialità olimpica di Velocità a squadre assieme alle compagne di nazionale, dirette dal commissario tecnico Edoardo Salvoldi, Rebecca Bacchettini, Sara Fiorin ed Alessia Paccalini.

Anche in questa giornata la "nostra" Valentina Basilico proverà a portare a casa un'altra medaglia dopo gli ottimi risultati ottenuti nei giorni scorsi.