Riparte con una nuova stagione per la Lorenzoni Bra, la prima dopo anni senza Zhanna Savenko

Una nuova stagione la cinquantaquattresima per la Lorenzoni che nel tempo ha prodotto tanti risultati e ha visto passare tra le sue fila fior di campioni sapendo rinnovarsi e rimanere sempre nei piani alti della classifica.

La prossima stagione 21-22 la vede molto rinnovata.



Con un po' di commozione Zhanna Savenko ha comunicato ufficialmente al presidente Pino Calonico e alle compagne di lasciare dopo esser arrivata nel 2003 a Bra da Sumy ed aver partecipato con la nazionale Ucraina a campionati mondiali e a competizioni internazionali e dopo aver vestito anche i colori della Moskovskaya Pravda.

Proprio con indosso quella maglia è stata notata ad Ourense dai tecnici Lorenzoni durante la competizione di Coppa dei Campioni nel 2001 grazie ai suoi colpi e goal da fuoriclasse.

Arrivata in Italia ha sempre militato con la Lorenzoni che con lei ha vinto molto. Poco per volta sono arrivate le compagne di squadra del Sumy Natalia Davidenko e Iryna Vihanyailo. Anche loro in uscita dalla Lorenzoni anche se qualche tentativo per riaverle tutte almeno per l'attività indoor c'è sempre, vista la competizione europea in Turchia del febbraio 2022 cui la Lorenzoni è chiamata quale titolare dell'ultimo scudetto indoor.

Zhanna ha passato il testimone alla figlia Veronica con la quale ha diviso le gare nel campionato scorso, cosa non comune situazione che la figlia quindicenne ha gestito con buona maturità, sul dna da hockeista non si discute.