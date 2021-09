Volley: gli impegni precampionato del Bosca S.Bernardo Cuneo

Procede con grande entusiasmo e senza intoppi la preparazione della Bosca S.Bernardo Cuneo iniziata lo scorso 16 agosto. Il gruppo biancorosso sta rispondendo bene agli intensi carichi di lavoro fisico proposti dal preparatore atletico Giorgio Borghi, a cui si affianca un sempre maggiore focus sugli aspetti tecnici e tattici in vista dei primi test.



Le giocatrici biancorosse concluderanno la terza settimana di attività con una giornata di svago al Trofeo degli Artisti di Albissola Marina organizzato da Riviera Beach Volley e Cuneo Granda Volley che sabato 4 e domenica 5 vedrà decine di formazioni sfidarsi sui campi da beach volley dei bagni Lido e Soleluna con la formula del 4 contro 4. Le gatte, oltre a godere di un meritato relax in spiaggia, saranno protagoniste di esibizioni di beach volley tre contro tre alle ore 11, 15 e 17 e alle ore 17.30 assisteranno alla finale del torneo Under 18 che vedrà anche numerose formazioni composte da atlete della Granda Volley Academy e del suo network contendersi il trofeo ideato e realizzato dal ceramista albissolese Paolo Anselmo. Il Trofeo degli Artisti proseguirà nella giornata di domenica 5, riservata alla categoria Over 18.



- IL PRECAMPIONATO DELLA BOSCA S.BERNARDO CUNEO

Nel weekend dell’11 e 12 settembre, con il primo mese di preparazione alle spalle e una Lucille Gicquel in gruppo a partire da giovedì 9, per la Bosca S.Bernardo Cuneo sarà tempo di fare sul serio. Come nella passata stagione le gatte prenderanno parte al Challenge Eric Kleiber che vedrà impegnate sul taraflex della salle Pierre Clère di Saint-Raphaël anche LPM Banca Alpi Marittime Mondovì, Racing Club de Cannes e le padrone di casa del Saint-Raphaël Var Volley-Ball, società gemellata con Cuneo Granda Volley.



Sabato 11 le biancorosse sfideranno il Cannes alle ore 14.30, mentre domenica 12 sono previsti il derby con Mondovì alle ore 10.45 e lo scontro con la squadra locale alle ore 16.30. In tutte le partite si disputeranno due set ai 25 punti; in caso di parità nel computo dei parziali si giocherà un tie-break ai 15 punti. Mercoledì 15 Bosca S.Bernardo Cuneo e Saint-Raphaël Var Volley-Ball si troveranno nuovamente di fronte nel palazzetto di Andora (Savona) per un allenamento congiunto alle ore 18; ingresso a offerta libera, prenotazioni via mail a gabbianovolley@gmail.com.



Tutto il ricavato verrà devoluto alla famiglia del piccolo Alessio, bambino affetto da atassia telangectasia che la società Gabbiano Volley ha già sostenuto con altre iniziative. L’allenamento congiunto va a rinsaldare la collaborazione tra Cuneo Granda Volley e Gabbiano Volley siglata il 15 settembre 2020 in occasione di un allenamento congiunto a Alassio sempre con la formazione del Saint-Raphaël Var Volley-Ball. Mercoledì 22 la Bosca S.Bernardo Cuneo affronterà al palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta l’Eurospin Ford Sara Pinerolo alle ore 16 in quello che ormai è un classico del precampionato biancorosso, mentre sabato 25 e domenica 26 sarà di scena a Novara in un quadrangolare con Igor Gorgonzola Novara, Unet e-work Busto Arsizio e Reale Mutua Fenera Chieri.



- GINO PRIMASSO, DIRETTORE SPORTIVO CUNEO GRANDA VOLLEY

«Un precampionato con un grado di difficoltà crescente che ci offrirà diverse occasioni di confronto con il movimento pallavolistico francese, uscito molto bene dai Campionati Europei. Siamo contenti di rappresentare nuovamente la Provincia Granda al Challenge Eric Kleiber insieme a Mondovì; sarà la nostra prima uscita ufficiale, e quindi le incognite sono tante, ma l’obiettivo è di fare bene e, perché no, bissare il successo del 2020. Il torneo di Novara, che ci permetterà di misurarci con un top team come Novara e con due formazioni ambiziose come Busto Arsizio e Chieri, sarà un ottimo termometro del nostro stato di forma a due settimane dal debutto in campionato».



- MERCOLEDÌ 8 CENA CON I SUPPORTER BIANCOROSSI

Mercoledì 8 la Bosca S.Bernardo Cuneo sarà ospite dell’Open Baladin Cuneo, che anche in questa stagione sosterrà la società di via Bassignano, per una serata informale di incontro con i tifosi cuneesi. Il programma prevede la cena alle ore 20 (menu alla carta, prenotazione obbligatoria al numero 0171.489199, necessario green pass) e un momento di presentazione di atlete e staff tecnico condotto dallo speaker biancorosso Marco Malinki.



L’iniziativa si aggiunge alla possibilità di assistere agli allenamenti presso il palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta fino a esaurimento posti previa prenotazione via mail a info@cuneograndavolley.it; per l’accesso all’impianto sono richiesti green pass, uso corretto della mascherina e posizionamento a scacchiera sugli spalti.