Cirio fa spiccare il volo a "Vita", cicogna recuperata dal Cras di Racconigi: "Che sia di buon auspicio" [FOTO E VIDEO]

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 3 settembre, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha fatto visita al Centro delle Cicogne e Anatidi di Racconigi, nato dalla passione di Bruno Vaschetti e portato avanti dalle sue tre figlie.

Cirio dopo aver visitato il centro con la consigliera regionale Sarah Di Sabato accompagnato dal sindaco Valerio Oderda ha fatto spiccare il volo alla cicogna battezzata dallo stesso governatore "Vita", come buon auspicio per il futuro dopo mesi difficile.



L'animale (nato ad aprile da una coppia di cui non si conosce la provenienza che aveva nidificato sulla chiesa di San Giovanni nel comune racconigese) era caduto e si era ferito ad un ala a seguito di un temporale che a inizio luglio aveva colpito la città delle cicogne.

Il centro di Racconigi, attivo come C.R.A.S. (Centro Recupero Animali Selvatici), ha curato in questi mesi l'animale. E' stato poi inanellato per essere riconosciuto per poi spiccare il suo primo volo.



Le cicogne in questo periodo migrano in posti più caldi, ma molto spesso capita che tornino nella stessa oasi di Racconigi insieme a moltissime altre specie. Qui, dal 1985 ad oggi, come ha spiegato Vaschetti durante la visita, si sono fermate tutte le specie di volatili presenti in Europa.





Era il 1985 quando, in collaborazione con la Lipu, Bruno Vaschetti si recò in Svizzera per portare un decina di cicogne a Racconigi, scomparse in Italia dal 1.700. Da qui in 35 anni di attività sono arrivati a 1.300 esemplari. Oggi è l’area con la più alta concentrazione di tutta Italia, con 43 nidi sparsi nel cuneese.