Cuneo, i bambini dei centri estivi Scuolorando hanno incontrato gli Alpini

Gli Alpini volontari del Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, in collaborazione con l’Associazione Culturale Scuolorando di Spinetta hanno avuto modo, nell’ambito del progetto “Esploramondo”, di far conoscere ai bambini ed ai ragazzi dei centri estivi aventi un’età compresa tra i 6 ed i 13 anni, le attività in cui sono coinvolti gli Alpini.

L’attività, iniziata a fine luglio e conclusasi lo scorso 2 settembre, è stata resa possibile grazie alla solidità dei rapporti che intercorrono tra il 2° Reggimento Alpini di stanza a San Rocco Castagnaretta ed il Memoriale della Divisione Alpina Cuneense allestito presso l’ex Stazione Ferroviaria di Cuneo Gesso.

Le varie fasi del percorso hanno visto molti momenti di interazione con la realtà militare degli Alpini, attuale e storica. Il Comandante del 2° Reggimento Alpini, Colonnello Giuseppe Sgueglia, ha tenuto in prima persona, presso la sede dell’Associazione Culturale spinettese, diversi incontri nei quali ha avuto modo di illustrare in modo semplice e comprensibile alla giovane platea il ruolo degli Alpini, partendo dalle origini del Corpo.

Immancabile anche la visita alla Caserma “S. Ten. Ignazio Vian”, dove i ragazzi hanno potuto vedere attraverso la realizzazione di una piccola mostra statica, i principali mezzi in dotazione alle Truppe Alpine ed il Campo di Addestramento Ginnico Sportivo Militare, dove personale militare ne ha fornito una dimostrazione di utilizzo. Nel corso dell’ultima visita hanno anche avuto la gradita sorpresa di essere accolti dalla Fanfara dei Bersaglieri, che ha suonato per loro alcuni brani.

Sono inoltre state condotte delle visite al Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, importantissime per poter comprendere l’essenza dell’alpinità e la storia del Corpo, connotata da professionalità e sacrificio.