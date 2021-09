Un'ottima notizia per la Granda: "Il green pass funziona e consentirà di andare a sciare" [VIDEO]

"Il Green Pass ha dimostrato quest'estate di funzionare, noi lo vediamo come uno strumento per ampliare le libertà: per esempio sarà utilissimo per la stagione sciistica, un modo per andare a sciare".

A dirlo e a dare un'ottima notizia alle stazioni sciistiche della Granda, chiuse da marzo 2020 e quindi per tutta l'ultima stagione invernale, con enormi danni economici per tutto il settore, Massimo Garavaglia, ministro del Turismo.

Intervenuto nel pomeriggio di ieri a Loano per manifestare il proprio supporto alla candidatura a sindaco di Luca Lettieri, della coalizione di centrodestra, l'esponente del governo Draghi ha affrontato anche il tema di strettissima attualità legato alla certificazione verde, parlando delle stazioni sciistiche ed evidenziando anche la straordinaria stagione estiva per la Liguria.