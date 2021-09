Calcio, 14 squadre in più nel campionato di terza categoria: era un decennio che non succedeva

160: sono queste le società, in totale, iscritte al campionato di Terza Categoria 2021-2022. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale - dopo aver raccolto le candidature sino al 30 agosto - ha provveduto in questi giorni a ratificare le iscrizioni, sottolineando come rispetto all'anno scorso ci siano 14 realtà in più: un risultato mai raggiunto nell'ultimo decennio dove, invece, si è andati spesso in controtendenza.

Il territorio di Cuneo risulta avere il maggior numero di iscrizioni in Piemonte: 35 società in più rispetto allo scorso anno.

"Sono estremamente soddisfatto perchè questo risultato evidenzia la bontà dei programmi e delle azioni posti in essere dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale e l’efficacia delle linee di intervento in ambito di politica sportiva rivolta alla strutturazione dei Campionati - ha detto il presidente Mossino, in una nota stampa rilasciata dal Consiglio - . Essere intervenuti con moderazione sui ripescaggi nei vari campionati, monitorando gli organici e senza depauperare la base si è rivelata una scelta strategica a beneficio di tutti i gruppi associativi. A questo si unisce il lavoro capillare di promozione svolto sul territorio dai Delegati Provinciali/Distrettuali e dalla struttura interna del Comitato stesso, consentendo così di ribaltare in positivo un andamento che sino a ieri non consentiva una adeguata strutturazione dei Campionati Regionali e Provinciali dilettantistici, penalizzata anche da interventi scriteriati nei precedenti quadrienni. I risultati cominciano a vedersi; sapevamo che non sarebbero arrivati nell’immediatezza ma la costanza del lavoro svolto e l’aver saputo pazientemente attendere permette oggi di poter guardare al futuro con maggiore consapevolezza del valore dei programmi attuati".

Enrico Giacca: "Come Comitato siamo estremamente soddisfatti del grandissimo risultato ottenuto; il nostro obbiettivo era quello di riuscire a incrementare le iscrizioni, partendo dalla base e formando una piramide, e finalmente dopo cinque anni di lavoro ci siamo riusciti. La soddisfazione è ancora più grande pensando alla situazione degli ultimi due anni, dove praticamente non si è potuto giocare".