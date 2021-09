Cuneo: il 19 settembre al via la 1ª edizione di SportCity Day

Il 19 settembre si inaugurerà lo SportCity Day, un evento ideato da SportCity Fundation, un laboratorio indipendente di idee e progetti nato dalla necessità di studiare l’impatto dello sport e dell'attività fisica sul benessere delle aree urbane e sulla qualità della vita dei cittadini. SportCity Day è promosso in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con il patrocinio di CONI, CIP, Sport e Salute, Istituto per il Credito Sportivo, Rai per il Sociale, e la media partnership di Rai Sport, Corriere dello Sport, Il Foglio Sportivo, Sport di Più Magazine, l’Atleta e Sport & Impianti.

Gli eventi “Sport City Day” coinvolgeranno più di 10 città italiane, tra cui Cuneo, dove si svolgeranno numerose attività. Dalle 10 alle 13 in Piazza Foro Boario sarà proiettato un webinar promosso dalla Fondazione SportCity, che si affiancherà alle iniziative promosse in più piazze e parchi della Città in occasione di CuneoViveLoSport: Piazza Foro Boario, Piazza Martiri della Libertà, C.so Giolitti, Piazza Virginio, Parco della Resistenza, negli impianti sportivi (Padiglione dello Sport, Ex Media 4, Sferisterio, Campo di Atletica, Pista di ciclismo protetto).

Nella medesima giornata si terranno il Trofeo Bessone di basket a Sportarea, il Trofeo Città di Cuneo allo Stadio Paschiero e il Torneo Alessandra Witzel a Parco della Gioventù, nonché l’inaugurazione del Campo di Atletica alle 17.30.

A conclusione della giornata, alle 21, verranno consegnati i premi di CuneoViveLoSport ai ragazzi e alle ragazze che si sono particolarmente distinti su scala nazionale nella passata stagione sportiva.

La pandemia ha rafforzato l’importanza sociale dello sport, la sua funzione inclusiva e l’impatto sul benessere psico-fisico dei cittadini. Per questo la Fondazione SportCity organizza, di concerto con le amministrazioni locali aderenti all’iniziativa, la prima giornata nazionale italiana dedicata alla sportivizzazione delle città. In particolare, il format di SportCity Day prevede l'organizzazione di eventi sportivi nei luoghi aperti e accessibili a tutti, quali piazze, parchi e altre aree verdi.

