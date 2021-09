45 metri sopra Alba: continuano le speciali visite guidare sul campanile della Cattedrale

Il Museo Diocesano di Alba è visitabile nel mese settembre il venerdì, dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 18.30. Inoltre, il MUDI offre il kit didattico “Esploratori del tempo” ai bambini che vorranno mettersi in gioco e scoprire il museo nei panni di “piccoli esploratori”.

Sabato 11 settembre sarà eccezionalmente possibile salire sul doppio campanile della Cattedrale di San Lorenzo. Sono previsti due turni di visita al pomeriggio, alle ore 15.30 e ore 16.30.

Il campanile romanico della Cattedrale di Alba è uno dei monumenti più rappresentativi della città e ne caratterizza lo skyline del centro insieme alle torri medievali. Le guide del Museo Diocesano vi accompagneranno attraverso la storia della Cattedrale fino a 45 metri di altezza: salendo lungo gli scalini tra le mura dei due campanili del X e XII secolo si raggiunge infatti la sommità dell’antica torre e da qui si può ammirare dall’alto la “città dalle 100 torri”.

Sarà inoltre possibile visitare il percorso archeologico sotto la Cattedrale e il lapidario, e scoprire le testimonianze del passato romano e medievale della città, riportate alla luce grazie agli scavi archeologici condotti a partire dal 2007.

INGRESSO A PAGAMENTO: visita guidata al campanile 5,00 Euro adulti; 3,00 Euro dai 6 ai 14 anni; gratuito under 6 anni e abbonati Torino Musei;





A seguire, in occasione dell’undicesima edizione della Notte Bianca delle Librerie, il Museo Diocesano sarà visitabile anche la sera e verrà riproposto l’appuntamento serale MUdiSERA - 45 metri sopra Alba: le visite guidate al campanile della Cattedrale si concluderanno con l’aperitivo in collaborazione con la Vinoteca La Sacrestia in piazza Rossetti.

Sono previsti 3 orari di visita alle ore 20.00 – 21.00 e 22.00 per scoprire la sorprendente struttura campanaria della Cattedrale e il suo lato notturno e romantico, regalandovi una spettacolare vista sui tetti del centro storico, sulle torri medievali e sulle colline circostanti delle Langhe e del Roero, dalle luci del tramonto a quelle della sera.

INGRESSO A PAGAMENTO: visita guidata al campanile + aperitivo 10,00 Euro adulti; ridotto per i bambini; 5 euro Abbonati Torino Musei con tessera in corso di validità.





Posti limitati.

Prenotazione obbligatoria.





DOVE: piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Durante la visita guidata sarà obbligatorio l’uso della mascherina e verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è fondamentale la prenotazione.

In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura italiani (rif. art. 3 del Decreto Legge 23 luglio, n. 105), l’accesso è consentito previa presentazione della Certificazione verde Covid-19 o del referto negativo di un tampone rapido effettuato nelle 48 ore precedenti, insieme a un documento di riconoscimento. I bambini sotto 12 anni d'età possono entrare senza Green Pass e senza referto negativo di un tampone. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.





Per info e prenotazioni: mudialba14@gmail.com / 345.7642123