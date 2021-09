A Sommariva Perno un concerto di musica sacra tradizionale

A Sommariva Perno, la chiesa parrocchiale dello Spirito Santo ospiterà sabato 11 settembre, alle ore 21.00, l’ultimo evento proposto dal Centro culturale San Bernardino nell’ambito della rassegna “Musica e teatro nel paese della bela Rosin 2021”, finanziato con il contributo della Fondazione CRC.

La soprano Gabriella Settimo e il tenore Michelangelo Pepino, accompagnati all’organo da Giacomo Barbero e da Anna Salvano al flauto, eseguiranno il CONCERTO DI SANTA CROCE, evento di inizio della Festa patronale del paese in programma nella settimana successiva. La serata prevede, oltre a grandi brani della musica sacra tradizionale, anche suonate classiche per solo organo, perché il concerto sarà anche un momento per valorizzare l’organo storico da poco restaurato dalla Parrocchia, sempre con il contributo della Fondazione di Cuneo.