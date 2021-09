Al Festival della TV di Dogliani Andrea Vianello: "Oggi i politici si fanno i video da soli...E' qualcosa di lontano dal giornalismo" (VIDEO)

Prosegue a Dogliani il "Festival della Tv e dei nuovi media" giunto alla sua 10^ edizione. Nella centralissima piazza Umberto I, questa mattina si è registrato l'interessante intervento del giornalista, scrittore, conduttore, nonché attuale direttore di Rai News24 Andrea Vianello, a Dogliani per parlare di giornalismo tra informazione e potere e dell'importanza della sua indipendenza quale salvaguardia della democrazia.

Per Vianello è lontano dal giornalismo il fatto che sia ormai diventata una prassi consolidata quella di vedere i politici registrare da soli i propri video, quasi sempre contenenti slogan o piccoli comizi elettorali, e che poi le Tv e i media in genere li trasmettano in automatico. Per il direttore di Rai News24 questa prassi è qualcosa di ben lontano dal giornalismo. Ecco l'intervista rilasciata ai nostri microfoni da Andrea Vianello: