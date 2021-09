Alba, il Centro Studi Beppe Fenoglio incontra le Associazioni culturali del territorio

Mancano sei mesi alio delle celebrazioni per il Centenario della nascita di Beppe Fenoglio e il Centro Studi è sempre più impegnato per organizzare il grande appuntamento che coinvolgerà l’intero territorio nazionale dal prossimo 1° marzo 2022.



Fra le molte iniziative il ritorno, finalmente in presenza e negli spazi del Cortile della Maddalena di Alba, della storica Maratona Fenogliana organizzata dal Comune di Alba - Assessorato alla Cultura e dal Centro Studi “Beppe Fenoglio” il 12 settembre. Per questa edizione si è scelto di leggere ad alta voce i Racconti fantastici introdotti dallo scrittore Fabio Geda con l’accompagnamento musicale del cantautore bresciano Alessandro Sipolo.



Sabato 18 settembre alle ore 10.30 il Centro Studi Beppe Fenoglio incontra le realtà locali impegnate nella promozione culturale. L’intento è quello di avviare una rete di proposte e collaborazioni tra Enti ed Associazioni culturali del territorio per arricchire il calendario del Centenario Fenogliano e dare voce a chi da sempre sente fortissimo l’affetto verso l’opera dello scrittore albese.



Il mercato di Alba rappresenta da sempre un’occasione di incontro per tutto il territorio, ed è in questa tradizione che si inserisce l’appuntamento di sabato 18 settembre: saranno illustrate le modalità di presentazione delle iniziative che, per garantire l’aderenza alle finalità delle celebrazioni, verranno valutate dal Comitato Promotore composto da illustri accademici e letterati.

A rappresentanza del “Comitato Promotore per le celebrazioni del centenario di Beppe Fenoglio” sarà presente Margherita Fenoglio, figlia dello scrittore e presidente del Comitato stesso.



L’invito è esteso a tutte le realtà culturali del territorio e alla stampa locale.

E' necessaria la conferma della presenza con indicazione dell'Associazione o dell’Ente partecipante e del nome e cognome del delegato alla mail centenario@centrostudibeppefenoglio.it.



Nel rispetto delle norme sanitarie vigenti sarà necessario esibire il green pass all’ingresso.