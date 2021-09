Conto alla rovescia per la festa patronale di Monserrato a Borgo San Dalmazzo

È tempo di festa patronale al Santuario di Monserrato di Borgo San Dalmazzo. Ricco il programma di appuntamenti ludici e religiosi da domenica 5 a lunedì 13 settembre.

A causa del Covid, saltano anche quest'anno le processioni, ma la statua della Vergine raggiungerà le comunità borgarine di Beguda, Gesù Lavoratore e San Dalmazzo.





Ecco il programma

Domenica 5 settembre 2021

Ore 7.30 Santa Messa preceduta da Santo Rosario

Ore 16.00 Santo Rosario



Da lunedì 6 a mercoledì 8

ore 16 Santo Rosario



Mercoledì 8 (presso la cappella Madonna della neve a Beguda)

ore 17.45 accoglienza della statua della Madonna

ore 18.00 Santa Messa

ore 20.30 recita del S. Rosario animato dal coro di Beguda



Giovedì 9 (presso la parrocchia Gesù Lavoratore)

ore 18.00 accoglienza della statua della Madonna sul sagrato.

ore 18.15 Santa Messa

ore 20.30 recita del S. Rosario animato dal coro parrocchiale di Gesù Lavoratore



Venerdì 10 (presso la parrocchia di San Dalmazzo)

ore 20.00 Arrivo (in forma privata) della statua della Madonna in piazza Martiri davanti alla chiesa di Santa Croce.

ore 20.30 accoglienza della statua in chiesa parrocchiale e recita del S. Rosario animato dai canti proposti da Valeria Arpino, Eugenia Ruggeri e Alessia Musso



Sabato 11

ore 18.00 Santa Messa nella Parrocchia di San Dalmazzo e al termine ritorno (in forma privata) della statua della Madonna al Santuario.

ore 20.30 recita del S. Rosario meditato sul sagrato del Santuario (in caso di pioggia la celebrazione si terrà in Santuario)



Domenica 12 (al Santuario)

ore 7.00 S. Rosario

ore 7.30 S. Messa

ore 11.00 Santa Messa con la leva del 2003

ore 16.00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica





Lunedì 13 settembre (al Santuario)

ore 16.00 Santo Rosario

ore 16.30 breve preghiera per i bambini e i ragazzi con l’affidamento al Signore dell’anno scolastico e la benedizione degli zainetti





Domenica 12 settembre

Ore 12.00 Consegna della Costituzione ai diciottenni

Dalle ore 10.30 Collettiva fotografica “AMUNSE 2.0” curata da Veruschka Verista

Punto informativo di AUTISMOHELP Cuneo con opuscoli informativi e gadget

Dalle ore 15.00 Giochi Lodobus e intrattenimento per grandi e piccini con il Mago Trinchetto

ore 17.00 Spettacolo Bubble Street Cirkus con Juriy Longhi

Ingresso gratuito e soggetto a verifica Certificazione verde COVID-19

ore 19.00 Polentata presso il ristorante AMUNSE – prenotazione al numero 3887779094

ore 21.00 chiusura dei festeggiamenti con Soul Saudade Trio (organizzato in collaborazione con l’Istituto Musicale Dalmazzo Rosso)

Durante la serata letture realizzate dal progetto “metti in circolo la lettura. Di libro in libro uniamo i fili della Cultura” nell’ambito del bando “Città che legge”.

Ingresso gratuito e soggetto a verifica Certificazione verde COVID-19





Lunedì 13 settembre

Ore 14.30 Giochi popolari