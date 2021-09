Mostra e concerto al Parco Museo dell'Ingegno di Busca

Doppio appuntamento in vista per il Parco Museo dell'Ingegno di Busca: sabato 4 settembre, dalle 21, il parco ospiterà “The Legend – Tribute To Morricone”, uno straordinario concerto sinfonico corale eseguito da The Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal M° Giacomo Loprieno, e dai Polifonici del Marchesato, diretti dal M° Enrico Miolano. I dettagli dell'evento sono presenti sul sito www.suonidalmonviso.it.



Domenica 5 Settembre, dalle 14.30 alle 18.30, è prevista invece la tradizionale apertura mensile del Parco Museo, che in questa occasione ospiterà l'inaugurazione di "Grafie dell'anima", mostra sulle origini del cristianesimo presentata dall’Associazione InformaCristo di Cuneo. Composta di 45 pannelli, l'esposizione si propone di portare a conoscenza del pubblico, mediante lo strumento fotografico, pubblicitario e multimediale, i documenti storico-artistici dei primi secoli, tesori che stanno alle origini della nostra identita' culturale; i simboli, i graffiti, le epigrafi, i dipinti e le immagini del repertorio artistico e archeologico palestinese e catacombale di particolare interesse per chi voglia approfondire le notizie sulle origini cristiane. Per motivi di spazio non sarà possibile inserire i pannelli sulle origini cristiane in Piemonte, che potranno essere oggetto di una successiva presentazione. I visitatori saranno guidati dall’autrice Mirella Lovisolo e disporranno di materiale esplicativo e di un catalogo. La mostra sarà visitabile anche domenica 3 ottobre e domenica 7 novembre, dalle 14.30 alle 18.30.