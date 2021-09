Dronero: le quattro liste che si presenteranno alle comunali 2021

Si sono chiuse ieri le liste, oggi al controllo dell’Ufficio Elettorale di Cuneo. A Dronero, il 3 e 4 ottobre si voterà. Quattro sono i candidati sindaco, a concorrere dopo il doppio mandato del primo cittadino uscente Livio Acchiardi.



Le presentiamo di seguito, in ordine alfabetico: con la lista “Dronero c’è” si presenta Alessandro Agnese, attuale vicesindaco. Competenza e concretezza sono le due parole chiave, i principi imprescindibili scelti. Nella squadra Diego Falco (impiegato tecnico), Alberto Isoardi (imprenditore agricolo laureato in economia), Stefano Lombardo (responsabile amministrativo e finanziario), Daniela Occelli (insegnante con esperienza in ambito culturale), Cinzia Ramonda (mamma e laureanda in psicologia), Matteo Simondi (laurendo in architettura presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio - Svizzera), Roberta Aimar (avvocato), Loris Astesano (esperto web marketing), Stefano Barbero (esperto gestione energetica), Stefano Belliardo (laureando in ingegneria meccanica), Maura Bianco (insegnante scuola materna), Elide Boglio (dietista e dipendende pubblico).



Una Dronero più forte e sicura per “Vivi Dronero”, la lista con la quale si propone Mauro Astesano, ex segretario dell’Unione Montana Valle Varaita. Nella squadra Miriana Aimar (insegnante), Maria Grazia Gerbaudo (medico in pensione), Livia Belliardo (dipendente delle Poste), Stefanino Aimar (impiegato), Carlo Giordano (giornalista), Marino Strano (pensionato), Pierluigi Balbi (bancario), Mauro Arnaudo (geometra libero professionista), Marica Bima (imprenditrice agricola), Daniela Rebuffo (dipendente comunale), Vincenzo Ghio (commerciante), Andrea Giaime (allevatore).



Partecipazione e valore del confronto continuo tra istituzione e comunità gli obiettivi di “Cambiamo Dronero”, lista attraverso la quale si candida Claudio Giordano, informatore farmaceutico in pensione. Nella squadra Antonio Aimar (assicuratore), Simone Alfonso (ferroviere), Luca Barbero (agricoltore), Gianna Campana (impiegata tecnica), Luca Cerelli (insegnante), Carlo Conte (impiegato logistico), Bruna Marisella Garnerone (pensionata), Lino Giordano (artigiano pittore), Gessica Luciano (impiegata settore chimico farmaceutico), Rossana Mauro (commerciante), Lia Vallauri (insegnante a.r.), Americo Veramessa (agente polizia locale).



Si chiama “Virano per Dronero”, la lista con la quale si presenta Oscar Virano. Ex sindaco di Montemale di Cuneo, ha scelto per descrivere il suo progetto cinque parole chiave: sostenibilità, conoscenza, conoscenza, coraggio e umiltà. Nella squadra Flavio Aimar (dipendente presso Merlo S.P.A.), Giada Amodio (dipendente comunale), Norma Arneodo (ex dipendente presso “Le Falci” Dronero, attualmente impiegata presso Bottero S.P.A), Chiara Beltramo (titolare del negozio “Tessilcorredo”), Dario Cuniberti (imprenditore agricolo), Cristina Demaria (assistente sociale), Luisella Einaudi (bancaria), Carla Fogliato (impiegata in segreteria), Nassa Mosé (sottoufficiale di guardia di finanzia in pensione), Penone Diego (insegnante tecnico di Judo e vigile del fuoco volontario), Lorenzo Scuteri (laureato in scienze politiche e sociali), Ivo Tallone (geometra e sub agente assicurativo).