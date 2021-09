Santo Stefano Roero, corsa a due per guidare il municipio commissariato

Sarà corsa a due per la poltrona di sindaco nel centro roerino di Santo Stefano Roero, 1.380 abitanti, Comune commissariato dall’ottobre 2020 – da quando cioè l’allora primo cittadino Giuseppe Costa, eletto nella tornata del maggio 2019, rassegnò le proprie dimissioni – e da qualche settimana anche al centro di un'articolata indagine condotta dalla Procura di Asti per verificare l'ipotesi di presunte irregolarità amministrative e gestionali riconducibili alla stagione che per tre mandati vide la guida del municipio affidata nelle mani dell’imprenditore agricolo Renato Maiolo.



Due infatti le liste presentate nella mattinata di oggi, sabato 4 settembre, ai competenti uffici comunali, e ora in attesa vaglio di rito da parte della Prefettura.



Annunciata da tempo era la candidatura di Giuseppina Facco, 62 anni, da due a riposo dopo una carriera iniziata come medico di medicina generale (a Trofarello e Moncalieri) e proseguita presso la Medicina Trasfusionale dell’ospedale "Sant’Anna" di Torino.

Alla sua prima esperienza amministrativa, Facco guiderà una compagine, quella riunita sotto le insegne di "Viviamo Santo Stefano Roero", composta anche da Guido Borgogno (64 anni, pensionato e volontario Var), Davide Chiesa (30 anni, agricoltore), Marco Costa (61 anni, tecnico), Valerio Dutto (50 anni, infermiere), Maria Gallo (47 anni, imprenditrice agricola), Massimo Loi (59 anni, tecnico), Roberta Maiolo (37 anni, agente immobiliare), Andrea Marsero (71 anni, pensionato), Maurizio Pesce (57 anni, impiegato) e Marco Valsania (57 anni, responsabile tecnico di costruzione).



L’imprenditore Mario Bertero, 55 anni il prossimo 12 settembre, titolare in paese di un’azienda del settore metalmeccanico, è invece al timone della compagine denominata "Progettiamo un nuovo futuro".

Bertero non è nuovo all’impegno in municipio. Consigliere comunale di minoranza nella legislatura 2004/2009, fu già candidato a sindaco nelle consultazioni del 2009, quando sfidò proprio Maiolo, trovandosi poi a guidare il gruppo di opposizione per tutto il mandato chiuso poi nel 2014.

Nella squadra che lo accompagnerà verso il voto di ottobre figurano Mauro Costa (49enne artigiano edile), Lorenzo Bianco (30enne farmacista), Maurizio Nizza (72enne pensionato), Renato Balla (63enne pensionato), Angelo Costa (63enne imprenditore agricolo), Giacomo Cauda (21enne studente universitario), Marco Sibona (57enne dipendente della Provincia) e Andrea Costa (24enne imprenditore agricolo).