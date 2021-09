HEELS DANCE il nuovo corso di ballo per dare slancio alla tua femminilità

Hai bisogno di aggiungere qualcosa alla tua routine quotidiana e ridurre lo stress, migliorando allo stesso tempo la tua forma fisica tirando fuori la tua femminilità?

Per molte donne camminare sui tacchi è una pratica dolorosa e che spesso fa trasparire una poca familiarità con l’uso di queste calzature.

Ballare una coreografia sui tacchi alti può addirittura suonare come un’attività impossibile da svolgere, ma in realtà con l’aiuto di qualche trucco e soprattutto di un allenamento mirato può diventare quel miglioramento personale che non ti aspettavi, anche se non hai mai ballato!

Ti piacerebbe ballare sui brani di Beyonce o Rihanna? Muoverti come nei loro video musicali?

Bene allora non ti resta che prendere le tue scarpe con il Tacco e venire a provare la tua prima LEZIONE GRATUITA presso la Imperial Dance Academy a Cuneo!



Quando? Ogni martedì alle ore 21:00

Dove? Presso la Imperial Dance Academy, in via della motorizzazione 52B a Cuneo.





Il corso di Heels Dance è un laboratorio di danza che fornisce una formazione adeguata nell’utilizzo dei tacchi, guidata in un ambiente sicuro da un’istruttrice professionista.

Il corso di TACCHI ti permetterà di partecipare ad un’esperienza di ballo unica che stimolerà tutta la tua FEMMINILITÀ.





VIDEO della nostra insegnante Desirè Demaria.

