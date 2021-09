Presentata la società Saviglianese fbc 1919, Gancia (Lega): "Bene per lo sport locale e per i nostri giovani"

"Con la presentazione ufficiale della società Saviglianese fbc 1919, da poco costituita, inizia un nuovo corso per il calcio locale di Savigliano, Una sfida, un'opportunità, una risorsa in memoria di un passato illustre che può essere di sprone per nuovi e radiosi traguardi e di esempio per il presente e il futuro dei nostri giovani.

Sono stati anni difficili quelli che ci lasciamo alle spalle, resi ancora più complicati dalla pandemia da Covid-19. Abbiamo bisogno di ottimismo, di costruire e pensare al futuro, con ambizione e impegno e al contempo leggerezza e divertimento per poter ripartire, tutti insieme. Questo è il migliore insegnamento che lo sport può dare.

Prima come presidente della Provincia di Cuneo e poi come consigliere regionale sono da sempre vicina alle realtà sportive, ora in Europa mi sto adoperando per capire come essere ancora utile, in particolare a sostegno della formazione dei giovani, con attenzione per la dimensione sociale, economica e ambientale dello sport, la promozione della parità di genere e la valorizzazione del territorio.

Con questo spirito auguro buon lavoro alla Saviglianese Fbc 1919, al presidente Crosetto, al vice presidente Dabbene, al presidente onorario Brisciano, allo staff e agli atleti, soprattutto ai giovani. Che possa essere un anno ricco di soddisfazioni: intraprendenza, duro lavoro, gioco di squadra, attaccamento ai “colori” e amore per la nostra terra sono valori che hanno reso possibile questo Progetto e sono importanti quanto i risultati agonistici che si potranno raggiungere, se non di più".

Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.