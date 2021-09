Tanti vigili del fuoco hanno risposto al richiamo del Terzo Motoraduno VV.F sezione di Cuneo.

Si sono ritrovati questa mattina, sabato 4 settembre alle 8.30, presso il Comando Provinciale del capoluogo con caffè e cornetto. Poi la partenza per il Colle della Maddalena per fare la foto ricordo. E infine la discesa verso Argentera per la polentata.