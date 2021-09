Tango è il nuovo singolo di Chiara Rosso, cantautrice saluzzese [VIDEO]

Tango è il titolo del nuovo singolo di Chiara Rosso, cantante e cantautrice saluzzese, ed è il secondo brano tratto dal suo nuovo ep, intitolato The first lesson.

Ad ispirare la cantante è stato proprio l’amore per il tango, questa danza passionale e forte, che l’ha catturata a tal punto da indurla a studiarla e praticarla con dedizione.

Il videoclip di Tango è uscito il 2 settembre, ed è stato girato nel suggestivo giardino di Villa Radicati Belvedere di Saluzzo. La regia è di Costantino Sarnelli, fotografia ed editing finale sono stati curati da Max Baj ed Enzo Fornione.

L’ambientazione è noir, lo scenario si apre su due Gangsters, che si autoinvitano ad una milonga.

Stanno cercando qualcuno o qualcosa. La tensione è piuttosto evidente. Il video è ispirato ad un racconto, scritto dalla cantante stessa, dal titolo “ Il volto”, una sorta di giallo fantasy, che si svolge tra una cittadina italiana, mai citata, e New York, tra mostre di arte contemporanea, furti informatici e musica.

The first lesson è il frutto del sodalizio tra Chiara Rosso e Fabio Moretti, arrangiatore e produttore genovese ( Sliding Doors ). Si tratta di un concept album ed è un vero e proprio viaggio nel mondo dell’Amore. L’Amore universale, che ci coinvolge tutti indistintamente, l’Amore per noi stessi, l’Amore passionale, l’Amore per la natura. Le sei canzoni che lo compongono, costituiscono la colonna sonora de Il volto, narrato dalla stessa cantautrice, la cui voce ci accompagna all’interno del visual album, immaginato da lei stessa e girato nell’arco di tre anni tra New York e il Piemonte.

L’uscita di Tango è stata preceduta a gennaio da Extrema, il primo singolo dell’ep.

Nella musica di Chiara Rosso confluiscono elementi di Black & Soul Music, tango argentino, flamenco e canzone d’autore. Ha al suo attivo due album, Libero Arbitrio ( Hederix Plenn 2007 ) ed Elemento H2O ( Geco Records Egea Music 2014 ). Suona pianoforte e strumenti a percussione. Ama la danza. Oltre a comporre canzoni, si dedica alla scrittura di racconti e poesie, alcune delle quali sono state pubblicate nella collana Emozioni ( Pagine ). Appassionata di teatro musicale, è regista ed interprete del Berlin Cabaret, spettacolo dedicato alle artiste dei Kabarett berlinesi degli anni Trenta.