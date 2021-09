Giornata di lavoro in quota per la Squadra AIB di Peveragno che, nella mattinata di ieri, sabato 4 settembre, è intervenuta per la pulizia del sentiero L17.

Sette volontari, in collaborazione con il CAI di Peveragno, hanno provveduto sistemazione del tratto che da Fontana Cappa conduce al monte Besimauda, in vista di BisUp, gara di corsa vertical, organizzato dal comitato Madonna dei Boschi di Peveragno, in collaborazione con l’ASD Team Marguareis, in programma per il 26 settembre.