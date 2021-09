Referendum eutanasia legale: al "firma day" albese anche la ministra Dadone

Oggi, domenica 5 settembre, si è svolto il "firma day" per il referendum sull’eutanasia legale promosso dall'Associazione Luca Coscioni.



L’evento albese, organizzato dall’associazione Generazione Comune e dall'Associazione Culturale Luigi Parruzza – ha visto anche la partecipazione della ministra delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone, intervenuta insieme a numerose cittadine e cittadini.



"Ad oggi sono più di 850mila le firme raccolte a un mese dalla scadenza – spiega il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Ivano Martinetti, tra i promotori dell’appuntamento albese –. Un messaggio forte e chiaro da parte dei cittadini che non può restare inascoltato. Per questo motivo, come consigliere regionale ma anche come cittadino, mi sono messo in gioco in prima persona per la raccolta firme".



"L’eutanasia legale – dice ancora Martinetti – è un gesto di umanità per chi soffre, i cittadini lo hanno compreso, ora spetta alla politica fare il prossimo passo".