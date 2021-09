Operazione scuola sicura: da domani tamponi gratuiti per studenti e docenti in 6 hot spot della Granda [ALLEGATO]

Sono complessivamente 6 gli hotspot dove da domani (lunedì 6 settembre) e sino al 19 settembre gli studenti dai 6 ai 19 anni, il personale scolastico e della formazione professionale (docente e non docente), gli autisti e i controllori del trasporto scolastico locale potranno sottoporsi gratuitamente a un tampone antigenico rapido o molecolare per una ripartenza sicura della scuola.



A comunicarlo la Regione, che segnala l’elenco dei 6 hot spot (lo pubblichiamo a fondo pagina) insieme agli orari nei quali sarà possibile presentarsi per il tampone e alla tipologia di test che in ognuno viene adottata.



Sempre la Regione comunica intanto che sono 13.289 le persone che nella giornata di oggi (domenica 5 settembre) hanno ricevuto il vaccino contro il Covid (dato delle ore 18). A 8.227 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 2.278 i 12-15enni, 4.103 i 16-29enni, 2.386 i trentenni, 1.748 i quarantenni, 1.299 i cinquantenni, 504 i sessantenni, 216 i settantenni, 157 gli estremamente vulnerabili e 59 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.577.101 dosi (di cui 2.524.912 come seconde), corrispondenti all’89,5% di 6.228.030 finora disponibili per il Piemonte.