Saluzzo: le esigenze della filiera dal campo alla piattaforma Smartmele

Un accordo nel segno dell’innovazione e della ricerca, con l’obiettivo di rafforzare e digitalizzare la filiera agricola di produzione e conservazione della frutta in Piemonte, attraverso la piattaforma tecnologica SmartMele.



E’ quanto sottoscritto a Saluzzo nella mattinata di sabato 4 settembre 2021 alla 74° Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo tra Giacomo Ballari, presidente della Fondazione Agrion, impegnata nel promuovere e realizzare la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese e Gianfranco Sorasio, amministratore delegato della eVISO Spa, società nata a Saluzzo che si occupa di materie prime ed energia, che ha recentemente lanciato la piattaforma SmartMele.



Al centro dell’accordo di promozione tra Agrion ed eVISO c’è il progetto SmartMele, come spiega Giacomo Ballari, presidente dell’ente nato nel 2014 per volontà della Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte: “Agrion considera il progetto SmartMele come strategico per il rafforzamento e la digitalizzazione della filiera agricola di produzione e conservazione della frutta in Piemonte. Collaboreremo con eVISO per lo sviluppo e la messa a terra di nuove funzionalità della piattaforma tecnologica, di modelli di business innovativi e per la catalogazione industriale su larga scala dei database di filiera”.



Gianfranco Sorasio, CEO eVISO aggiunge: “Agrion è il partner tecnico scientifico ideale per migliorare la piattaforma SmartMele, in grado di generare e diffondere know-how di altissima competenza nel settore: insieme lavoreremo per integrare le esigenze della filiera di produzione e frigoconservazione della frutta all’interno della piattaforma. Grazie alle nostre conoscenze inoltre, collaboreremo per la redazione di programmi di efficientamento e monitoraggio energetico, con l’obiettivo di sensibilizzare le imprese della filiera sulle tematiche energetiche e ambientali”.