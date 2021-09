Calcio: anche l'A.C. Bra ha la sua compagine femminile

Ieri pomeriggio, sull'erba dell'Attilio Bravi, si è svolto il primo allenamento ufficiale delle formazioni femminili giallorosse: a partire dalla stagione 2021/2022, scendono in campo le squadre Under 15 e Under 12. Una pagina di storia per il club e per la città!



Come coordinatore del progetto del Calcio Femminile A.C. Bra, è stato scelto Rocco Vitale; Gianfranco Fusco è l'allenatore dell'Under 15 (Morena Sandri la dirigente); Annalisa Casavecchia mister dell'Under 12 (Michela Ferrero la dirigente); supporto tecnico di Rocco Vitale, con Alessandro Borgotallo nel ruolo di preparatore dei portieri.



Momento inaugurale con: il presidente Giacomo Germanetti, il responsabile del Settore Giovanile Pietro Cannistraro, il coordinatore dell'Attività di Base Luigi Falvo, il sindaco Gianni Fogliato e l'assessore allo Sport Daniele Demaria.