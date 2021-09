Bene Vagienna, pensionata trovata in casa priva di vita

Sono stati i vicini di casa, allarmati perché da alcuni giorni non vedevano la donna e nemmeno riuscivano a mettersi in contatto con lei, a chiamare i Vigili del Fuoco, che poco dopo le ore 10,30 di questa mattina (domenica 5 settembre), con una squadra proveniente dal Distaccamento di Fossano, sono entrati in un appartamento di via San Giovanni Bosco 10 a Bene Vagienna, nel centro storico del paese.



Una volta all’interno, i soccorritori hanno purtroppo avuto la conferma di quanto temuto: la donna, una pensionata classe 1943 e che non aveva parenti in zona, era riversa in casa priva di vita, con tutta probabilità morta per cause naturali.