Fossano, camion carico di maiali si rovescia in una rotonda [FOTO]

E’ tuttora in corso l’intervento che sta impegnando tre squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal locale Distaccamento Volontari e dal Comando provinciale di Cuneo per un incidente che poco prima delle 19.30 di oggi (domenica 5 settembre), a Fossano, ha coinvolto un mezzo per il trasporto animali.



Il camion, carico di suini, stava attraversando una una rotonda lungo la trafficata via Cuneo quando, forse per un errore nella manovra, il suo rimorchio si è improvvisamente rovesciato su un fianco.



Il violento urto ha causato la morte di un animale, mentre diversi altri sono risultati feriti (quattro quelli di cui i servizi veterinari sul posto avrebbero già stato verificato la necessità di abbattimento), mentre numerosi altri si sono dispersi nella zona circostante, andando a vagare in un raggio di diverse centinaia di metri. Alcuni di questi hanno invaso la vicina linea ferroviaria, così da richiedere la momentanea interruzione della circolazione dei treni.



In questo momento sono in corso le operazioni di recupero degli animali. La circolazione stradale è interrotta sulla rotonda, mentre via Cuneo risulta percorribile a monte e a valle della stessa rotatoria.