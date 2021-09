La crescita del gaming in Italia

Sono tanti i fattori di una crescita, di qualsiasi tipo. In questo articolo parleremo di gaming ma quasi in ogni ambito, una risposta positiva a un’attività è determinata da un desiderio. Forse di evasione dalla realtà o semplicemente per divertirsi senza un particolare impegno. Sappiamo benissimo che oggi i videogiochi pretendono un certo tipo di energie, poiché sono diventati sempre più ricchi di storie interessanti e di gameplay variegati. Invece se si vuole semplicemente distrarsi, un ottimo intrattenimento è quello legato ai casino online svizzeri legali, dove poter divertirsi da casa in sicurezza a blackjack, poker e tantissimo altro.

Il Made in Italy sta assumendo un nuovo significato quando si parla di videogiochi. L'industria di gaming italiana è cresciuta del 45% dal 2018 al 2021 fino a raggiungere oltre 1.600 sviluppatori e 160 studi di gioco, secondo un sondaggio dell'Associazione italiana di videogames. Il sondaggio dell'Associazione Italiana Interactive Digital Entertainment (IIDEA) e della società di ricerca IDG Consulting è stato il quinto censimento degli sviluppatori di videogames italiani. Ha mostrato quanto l'industria italiana del gaming abbia prosperato, anche durante la pandemia. I risultati mostrano che l'industria di videogames della nazione sta diventando più matura, con il 73% degli sviluppatori che ora operano da più di quattro anni, ha affermato il CEO di IIDEA Thalita Malago in un'intervista a GamesBeat.

“Abbiamo una serie di aziende consolidate, presenti sul mercato da quattro anni, che recentemente sono state acquisite da gruppi internazionali o che hanno potuto instaurare importanti partnership con aziende internazionali”, ha affermato Malagò. “Abbiamo un gruppo di startup con giovani sviluppatori che stanno realizzando una produzione molto creativa e innovativa. Questi sono i due principali stabilimenti per cui stiamo vedendo crescere il settore”.

Il numero di aziende con un fatturato di oltre 500.000 € (609.000 $) e più di 20 dipendenti è in crescita. Un terzo delle imprese ha oggi più di 10 dipendenti e un quinto più di 20. Nel censimento del 2018, il 17% aveva più di 10 dipendenti. I ricavi complessivi per il mercato sono stati di $ 2,65 miliardi, in crescita del 21,9% rispetto al 2018. I numeri complessivi per l'occupazione e gli studi sono piuttosto forti, in base alla ricerca che ho raccolto nel 2017 sull'industria mondiale dei videogiochi.

Negli ultimi due anni, il 35% delle aziende ha assunto nuovo personale e il 59% ha dichiarato di volerlo fare nei prossimi due anni. Il settore può generare opportunità professionali soprattutto per le generazioni più giovani (il 79% dei dipendenti ha meno di 36 anni) e in diversi ambiti a grande valore aggiunto in termini di competenze specialistiche, come tecnologia, arte e design, oltre a management e sostegno.

L'Italia conta 62,3 milioni di persone su 26,2 milioni di famiglie. Ha 16,7 milioni di giocatori, ovvero il 38% della popolazione, il che lo rende uno dei primi 10 mercati di gioco al mondo. Questo è un ingrediente chiave per alimentare i ranghi degli sviluppatori di giochi. Complessivamente, 1,5 milioni di italiani lavorano nelle industrie creative. Circa il 62% degli adolescenti tra gli 11 ei 14 anni gioca sui propri telefoni cellulari. E il 67% dei gamer italiani che giocano più di quattro ore a settimana segue uno streamer su YouTube o Twitch.

L'indagine quantitativa dalla quale si basa abbiamo queste informazione è stato attivo dal 24 febbraio al 1 aprile, aperto alle aziende e ai liberi professionisti italiani che operano nel settore dello sviluppo di videogiochi in Italia. Sono state registrate in totale 160 risposte valide, un aumento del 26% rispetto al numero di risposte registrate nel 2018. E il 73% degli intervistati erano imprese collettive, il 18% erano liberi professionisti e il 9% erano altre forme organizzative. IIDEA stessa ha 10 anni. Grazie per la lettura.