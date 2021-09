L'11 e 12 settembre, a Castellar arriva "Una valle di sapori"

Il Ramassin, la Mela della Valle Bronda, il Pelaverga e le Colline Saluzzesi: sono le specialità che l'11 e il 12 settembre prossimi saranno protagoniste di "Una valle di saporti", la due giorni en plein air con i Consorzi di valorizzazione dei prodotti tipici della Valle Bronda.

Questo il programma:

Sabato 11 settembre - dalle ore 18.00

Piazzetta del Municipio

Un momento di incontro in piazzetta, un aperitivo per raccontare i Consorzi e i prodotti di territorio della Valle Bronda. Tra storia e curiosità, aneddoti e sapori, ci si prepara a “gustare” mela, ramassin e buon vino.

ROBERTO FIORI - Giornalista, condurrà il pubblico tra i filari e i terreni della Valle Bronda per conoscere meglio prodotti e produttori. Albese, 48 anni, lavora a La Stampa, dove si occupa di vino e cibo tutte le volte che la cronaca glielo consente. Insegna Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico all’Università Cattolica di Milano.

Aperitivo in Cantina - Bollicine o Rosè del Consorzio + piatto con prodotti del territorio € 8

A cura di Osteria del Borgo - cell. 3420043382

Accompagnamento musicale firmato da TheNewtonFamily

A seguire - ore 20.30 - la Cena Sotto le Stelle – la strada di Castellar si fa ristorante a cielo aperto

a cura del ristorante Sarvanot

Il Menu di Castellar € 20

Antipasti

- insalatina di gallina sedano mele grana e radicchio

- capunet di verza con castagne mele e cipolle

- quiche con mele formaggio e pancetta sfumata al Pelaverga

Primo

Lasagnetta bicolore al ragù di salsiccia marinato al Pelaverga

Secondo

Stinco di maiale all'uva di Pelaverga con patate al forno

Dolce

Cheese cake ai ramassin

(Vino firmato Consorzio delle Colline Saluzzesi a parte)

Prenotazione presso

PORTA DI VALLE - Piazza Risorgimento 1, 12037 Saluzzo (CN). T +39 017546710 - nfo@visitsaluzzo.it

Palazzo del Municipio – Castellar / Ore 9 - 12 lunedì, mercoledì e venerdì

Le prenotazioni alla CENA devono pervenire entro e non oltre mercoledì 8 settembre 2021





Concertino dal balcone con

TheNewtonFamily - Tom & Ben Newton

Nessun esibizionismo tecnico, che pur potrebbero permettersi, ma un repertorio proposto da chi, per tutta la vita, se lo è sentito addosso a chi, ascoltando si concederà un'emozione. Blues come dev'essere, non filologico: sofferto, sincero, amato e sperato.

The Newton Family

Spazio LUDOBUS per i più piccoli

Domenica 12 settembre 2021

Sin dal mattino, apertura degli spazi dei Consorzi e degustazioni

Colazione a cura dei

Consorzio del Ramassin e Mela con “La colazione di Sara” a Casa Cucun

Info e prenotazioni per le colazioni al cell. 391/3315887

Una dolce colazione #senzalattesenzauova tra i frutteti di Castellar assaporando i prodotti della Valle Bronda - Casa Cucun, via Cambiano 5

CESTINO E COPERTINA

(per due persone - colazione sui prati)

€ 35

SACCHETTINO

(per una persona - colazione sotto il portico)

15 €

Sofficiosa alle Mele e Rosmarino

Yogurt Vegetale, granola e confettura ai Ramassin (Az. Agricola Cucun, Presidio Slow Food), Cookies con gocce di cioccolato

Acqua

Succo di Ramassin

La Cantina resterà aperta per conoscere il Pelaverga - pranzo all’Osteria del Borgo con prodotti del territorio - prenotazione al cell. 3420043382

Un antipasto, un primo, un secondo e dolce € 20

APERITIVO AL CASTELLO dalle ore 17.30

Intrattenimento musicale a cura della BANDA MUSICALE DELLA CITTÀ DI SALUZZO

e a seguire DJ SET

L’aperitivo verrà preparato esclusivamente con i prodotti forniti dai Consorzi e dalle aziende del territorio delle Terres Monviso

Az. Agricola Cucun per i succo gusto “ramasin”

Az. Agricola Emidio Maero per i vini

Az. Agricola Pietro Giordanino per il succo di mela

Az. Agricola Goj Fruit per i succhi

Carni Dock s.r.l. per il prosciutto di Cuneo

Il costo dell’aperitivo è comprensivo di un tagliere e di una bevanda € 12

La seconda consumazione ha un costo pari ad € 6