Presentata a Savigliano la 7^ edizione della Pedalata del Cuore

E' stata presentata venerdì 3 settembre nella sala del consiglio del Municipio di Savigliano la 7^ edizione della Pedalata del Cuore, evento di solidarietà e informazione sanitaria tra i più attesi dell'anno, organizzato da ASL Cn1, Cuore in Mente ASP, Associazione amici dell'ospedale SS.Annunziata ONLUS, Associazione turistica Pro Loco Savigliano, Città di Savigliano, CRI di Savigliano, palestra Open Space, Bike Solution, Ascom Savigliano, Alstom Savigliano, gli enti comunali di Savigliano, Saluzzo, Fossano, Genola, Manta, Versuolo, Costigliole Saluzzo, Villafalletto e Marene, le aziende sponsor e sostenitrici dell'evento, e con il patrocinio dell'assessorato alla sanità della Regione Piemonte.

L'evento - che avrà luogo domenica 19 settembre - propone due diversi percorsi. Uno cicloturistico nei territori dell'ospedale unico Savigliano-Saluzzo-Fossano e uno, dedicato a tutta la famiglia, di chilometri con tappa a Santa Maria di Genola e pic-nic dell'amicizia preparato dalla Pro Loco nel parco Graneris di Savigliano. Entrambi partiranno e arriveranno in piazza Santarosa, a Savigliano.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid e di sicurezza sanitaria, e agli adulti sarà richiesto green pass e mascherina.

La preiscrizione si potrà effettuare nella sede dell'associazione in via Miretti 5 (venerdì 17 dalle 10 alle 12, sabato 18 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19), nella sede della Pro Loco di via Saluzzo (tutte le sere dalle 18), nella palestra Open Space, a Bike Solution o all'Alstom, anche se solo per i dipendenti.

Quota d'iscrizione fissata, per adulti e ragazzi over 12, a 10 euro con pacco gara, più uncontributo pranzo per i partecipanti alle pedalate fissato a 5 euro.