Saluzzo, l'omaggio in musica alle donne apre Sinfonie d’Autunno 2021

Alla Confraternita della Croce Nera (in piazzetta San Nicola) un avvio carico di entusiasmo su un fil rouge femminile. Due “momenti culturali", due spettacoli in omaggio alla donna.

Torna, dopo lo stop obbligatorio del 2020 per l'emergenza sanitaria Covid, "Sinfonie d’Autunno", rassegna nata nel 2018 dalla collaborazione tra l'Associazione Collegium Artium e la Banca Credem.

"Erano quattro concerti il primo anno, due nel 2019 ricorda il presidente Flavio Costamagna in conferenza stampa – e anche quest’anno pur nella difficoltà siamo riusciti a proporre per il nostro pubblico questa offerta che abbiamo voluto di alto livello".

Saranno due le serate: “Berlin Cabaret” il 10 settembre, spettacolo di musica e ballo, che porterà i presenti nella Berlino della Repubblica di Weimar, nel clima intellettuale antinazista, dove artiste, cantanti, ballerine e attrici si esibivano nei “Kabarett” berlinesi. In scena, forti di un successo che dura da sei stagioni, Chiara Rosso, Clara Dutto e Laura Lamberti.

Il 17 settembre sarà la volta di "Voci di donne" interpretato da due artisti stra-conosciuti: Anna Petracca (voce) e Stefano Manera ( pianoforte).

Ripercorreranno la figura della donna nella storia della canzone italiana e internazionale con collegamenti temporali tra le grandi interpreti del passato e le attuali.

Grazie al sostegno economico di Credem Banca e Credem Private Banking, l’ingresso è gratuito, ma occorre prenotare ai numeri 366 /6579841 Elisa, oppure 337/1196873 Paolo. Obbligatorio il Green Pass .

“Il nostro è un sostegno culturale alla città, a questa chiesa, alla comunità – sottolinea Danilo Riboldi referente Credem, presente con Fabiana Tallone -Vogliamo dare un segnale della nostra presenza nel territorio che è economica ma anche attiva nella vita culturale e sensibile alle espressioni d’arte e di talento. In questo senso anche la scelta di artisti del territorio di alto livello, non è casuale".

In conferenza stampa il grazie dell’assessore alla cultura del Comune Attilia Gullino all’associazione Collegium Artium per la collaborazione con Saluzzo, per la sensibilità nei confronti di temi importanti che toccano la collettività. "Grazie per chi prova, anche nei momenti di difficoltà economica e di limitazioni sanitarie a portare avanti iniziative culturali".

Novità della stagione, il doppio appuntamento per poter permettere a più pubblico l’ingresso ai concerti, spiegano Costamagna con Anna Maria Luciano dell’associazione.

Il primo spettacolo sarà alle 19,30, il secondo alle 21,30. Visto che per le imposizioni di sicurezza si garantirebbero posti a sedere solo a 50 persone sarà possibile raddoppiarne il numero. Garantita e certificata la sanificazione degli ambienti.