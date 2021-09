Grinzane Cavour, sfida tra sindaco e vice nel paese del maniero simbolo dell’Unesco

Sfida a due anche in quel di Grinzane Cavour, tra gli otto Comuni di Langhe e Roero (sono invece 26 in tutta la provincia) chiamati al rinnovo amministrativo che verrà celebrato con le elezioni comunali in programma da qui a un mese, tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre.



Nel centro alle porte di Alba (1.975 abitanti), che tra i propri primi cittadini (a soli 22 anni) vide il grande statista protagonista del Risorgimento italiano, sede del maniero che dal 2014 rappresenta il simbolo delle colline Unesco, a sfidarsi per la guida del municipio saranno sindaco e vice uscenti, Gianfranco Garau e Moreno Cavalli.



Il primo, 40enne impiegato, punta a proseguire l’esperienza amministrativa iniziata ormai quindici anni addietro, quando per un decennio fu assessore dell’allora sindaco Franco Sampò, allora chiamato a occuparsi di bilancio e associazioni, prima di succedergli nel 2016 alla guida dell’unica lista allora in campo, quella di "Grinzane al centro". Garau ha confermato nome e simbolo della lista, come buona parte della compagine allora in campo, con un paio di nuove entrate. Ne faranno parte Beatrice Boasso, Teresio Cravero, Chiara Destefanis, Cristiana Gilardi, Elena Grimaldi, Claudio Marengo, Nicola Parusso, Giorgio Raimondo, Andrea Topino e Valentina Vallome.



Sessantasei anni, dirigente Ferrero in pensione, vicesindaco uscente dopo un mandato trascorso a occuparsi soprattutto di promozione del territorio, urbanistica, sicurezza e ambiente, Moreno Cavalli tenta invece la strada del municipio alla testa della compagine di “Noi con Voi”. Ne fanno parte Luigi Cabutto – dirigente scolastico in pensione ma soprattutto già sindaco del paese per due mandati, dal 1997 al 2006), insieme a Emanuela Cravanzola, Antonio Viberti, Elena Bilotta, Avdullahu Jimmy Dervish, Carla Ferrero, Massimiliano Romanelli, Luca Sarotto, Diego Scavino e Sara Seghesio.