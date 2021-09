“Insieme tutto pesa la metà”: la Misericordia di Cuneo cerca volontari

La pandemia Covid ha cambiato il modo di vivere di tutti noi ed ha evidenziato quanto sia importante la figura del volontariato per aiutare il prossimo. Il 2020 ha messo a dura prova tutte le associazioni di volontariato sia per il reperimento di materiale sia per il reperimento di personale.

Nonostante tutte le difficoltà la Misericordia di Cuneo ha continuato a combattere a testa alta sempre in prima linea 24 ore al giorno. Questo difficile anno ha fatto capire quanto sia fondamentale avere persone motivate e con la voglia di mettersi in gioco per aiutare chi ne ha più bisogno.

A tal proposito il 20 settembre 2021 alle ore 20,30 presso la Confraternita di Misericordia di Cuneo in via San Pio Decimo 11 verrà presentato il nuovo corso da Volontario Soccorritore Allegato A Regione Piemonte. Al superamento di tale corso il personale inizierà un percorso di tirocinio per il trasporto infermi e per l’emergenza 118. E’ un invito rivolto a tutti. Requisiti richiesti: aver compiuto la maggiore età entro il 31/12/2021 ed avere l’idoneità fisica. Come sostiene l’Associazione “Insieme tutto pesa la metà” e sarà una scelta che cambierà il tuo futuro.

Per informazioni contattare il 335/7798759-335/7798775. Tutte le serate saranno nel totale rispetto delle vigenti normative anti Covid 19.