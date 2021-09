Ai Mondiali su pista junior ancora una medaglia per Valentina Basilico

Quarta gara per Valentina Basilico ai Campionati del Mondo su Pista Donne Junior e quarta medaglia iridata per la formidabile atleta del Racconigi Cycling Team.

Dopo i tre fantastici bronzi conquistati nelle prove dello Scratch, della Velocità a Squadre e dell'Omnium, la talentuosa atleta lombarda è salita sul secondo gradino del podio nella prova della Corsa a Punti, al termine di una gara davvero combattuta.



La competizione che ha assegnato le tre medaglie iridate è andata in scena presso “Il Cairo International Velodrome”, in Egitto.



Il grande entusiasmo di tutta la formazione piemontese per la strepitosa avventura mondiale di Valentina Basilico è riassunto nel miglior modo possibile dalle parole del presidente Silvio Traversa: “E’ tutto così bello...! Per favore non svegliatemi, affinché il sogno continui...”



Ed il bellissimo sogno del Racconigi Cycling Team, che è già diventato una solida realtà, proseguirà oggi, domenica 5 settembre, con l'ultima fatica iridata di Valentina. L'atleta brianzola, campionessa italiana ed europea in carica nello Scratch, si schiererà ai nastri di partenza nella specialità olimpica della Madison, in coppia con l'altra atleta lombarda Sara Fiorin. Continuare a sognare è più che lecito.



ORDINE D'ARRIVO CORSA A PUNTI “CAMPIONATI DEL MONDO SU PISTA JUNIOR” A IL CAIRO (EGITTO):

1) Ivanchenko Alena (Russia) - Punti 73

2) Basilico Valentina (Italia) 54

3) Schmid Kaia (Stati Uniti) 48

4) Bartova Gabriela (Repubblica Ceca) 33

5) Labastugue Jade (Francia) 29

6) Rusak Katsiaryna (Bielorussia) 26

7) Moreno Ossowsky Ainhoa (Spagna) 23

8) Tracka Maja (Polonia) 11

9) Veenhoven Nienke (Paesi Bassi) 8

10) Sigmund Marla (Germania) 5

11) Roxo Beatriz (Messico) 4

12) Wittevrongel Lani (Belgio) 2

13) Jacolino Emeline (Svizzera) 2

14) Ci Hui Nyo (Malesia) 1

15) Flores Quintanilla Mariela Del Carmen (Messico) 0 16) Olivier Chante (Sud Africa) 0

17) Eliwa Hapepa (Egitto) 0

18) Bash Dubinski Ori (Israele) -20

19) Granados Bonilla Alondra (Costa Rica) -20

20) Ibrahim Ramat Ikelouwa (Nigeria) -40

21) Repp Lyubov (Kazakistan) -40

DNF - Holod Yelyzaveta (Ukraina)

DNF - Houili Nesrine (Algeria)

DNF - Yigezu Tsige Abera (Etiopia)