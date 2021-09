Diana Koreneva batte in finale Elisa Ghisolfi nel primo torneo sociale femminile di Ceva patrocininato della Merlino Pubblicità, azienda locale di gadgettistica e comunicazione pubblicitaria.

"Complimenti a tutte le giocatrici intervenute , che con la formula rodeo hanno combattuto per tutta la giornata suddivise in due gironi all italiana - affermano dallo staff del tennis club Ceva - ringraziamo tutti gli intervenuti e diamo appuntamento per gli ultimi torneo della stagione estiva , tra cui il prestigioso Fruttero Sport Race sulla falsariga dei master Atp."