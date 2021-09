Chiusa di Pesio: le attività per la giornata 6-10 del Sistema Bilbiotecario Cuneese

Sabato 11 settembre in occasione della "GIORNATA 6-10 DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO CUNEESE" di cui la biblioteca civica Ezio Alberione fa parte, si propongono due attività in collaborazione con la Fondazione Paideia e la Edizioni EL.



In collaborazione con la fondazione Paideia e con il contributo della Fondazione CRC di Cuneo si propone una lettura dal titolo "LIBRI PER TUTTI - ALLA SCOPERTA DEI LIBRI IN SIMBOLI" alle ore 10,30 presso il giardino della biblioteca.



Una lettura inclusiva guidata da esperti della fondazione Padeia, per comunicare e raccontare una storia in tanti modi, perchè le storie e i libri siano accessibili a tutti. Un libro si può guardare, raccontare, leggere, mimare o musicare. Una bella esperienza di inclusione con i libri che si possono trovare presso la biblioteca modificati con i simboli della COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA.



Si richiede la prenotazione al numero telefonico 0171-735514, la lettura è libera a tutti, per gli adulti è necessario presentare il green-pass.



A partire da sabato 11 settembre alle ore 9,00 e fino a sabato 23 ottobre alle ore 12,00 sarà visibile, dalle finestre esterne della biblioteca la mostra "IL FAVOLOSO GIANNI" dedicata ai primi 100+1 anni del maestro scrittore nato a Omegna che con i suoi libri ha fatto sorridere generazioni di bambine e bambini. La mostra sarà visitabile durante l'orario di apertura della biblioteca.