Italvolley femminile campione d'Europa: c'è anche l'albese Sara Bonifacio

C'è anche un po' di Alba, in questa magica estate che non smette di regalare soddisfazioni sportive al nostro Paese. Nella notte di Belgrado, la nostra nazionale femminile di Pallavolo si è imposta per 3-1 sulle padrone di casa della Serbia (24-26, 25-22, 25-19, 25-11), riscattando l'uscita ai quarti di finale alle Olimpiadi, arrivata proprio per mano serba.

Le favorite della competizione, fresche di bronzo olimpico e campionesse mondiali in carica, si sono arrese alle ragazze allenate da Davide Mazzanti, fra le quali figura anche la 25enne albese Sara Bonifacio, che milita in A1 nelle fila dell'Igor Gorgonzola Novara. Trascinata dai 29 punti messi a segno da Paola Egonu, nominata miglior giocatrice del torneo, e dai 20 di capitan Sylla, anche Sara è sul tetto d'Europa.