Sei proprietario di un veicolo a benzina Euro 0 o diesel fino a Euro 4 e non vuoi che la tua mobilità sia limitata? Allora attiva il servizio Move-in di Regione Piemonte!

Se possiedi un veicolo che rientra tra quelli definiti inquinanti e non hai la possibilità di cambiarlo, neanche usufruendo degli incentivi statali, stai tranquillo, può ancora continuare a circolare. Il divieto alla circolazione infatti prevede una deroga, di cui può usufruire chi installa una scatola nera, secondo quanto stabilito dal piano Move-in (monitoraggio dei veicoli inquinanti). Si tratta di un progetto voluto dalla Regione Piemonte, per consentire ai cittadini in possesso di veicoli poco recenti di ottenere una deroga alle limitazioni previste. L'obiettivo è quello di limitare le emissioni dei veicoli più inquinanti e di ottimizzare la qualità dell’aria. Ma come funziona e dove attivarlo? Lo abbiamo chiesto a Roberto Acchiardo, titolare di Acchiardo Autoriparazioni Elettrauto Gommista a Dronero e installatore certificato Move-in.

Come poter usufruire della deroga al percorso chilometrico?

“Per poter usufruire della deroga dovrai monitorare le tue percorrenze installando sul tuo veicolo una scatola nera (black-box). La scatola rileva i chilometri tramite un collegamento satellitare, una piattaforma tecnologica dedicata oppure una App da installare sul tuo smatphone. Il totale dei chilometri percorsi verrà aggiornato costantemente. Le soglie chilometriche tengono conto della categoria e della classe del veicolo. Inoltre il conteggio è effettuato solo sui tratti percorsi all’interno delle aree oggetto di limitazione. E’ previsto anche un premio alla guida corretta che rispetta i limiti e non compie brusche accelerate con regali chilometrici giornalieri”.

Come funziona?

“Ogni veicolo che aderirà al servizio potrà usufruire di un tetto massimo chilometrico da essere percorsi annualmente sull’intero territorio dei comuni che partecipano all’iniziativa, tranne che nei periodi in cui viene rilevato un accumulo critico di inquinanti”.

Come attivare il servizio?

“Per aderire al servizio devi registrarti alla piattaforma informatica dedicata, della Regione Piemonte, utilizzando SPID o CNS, inserendo i tuoi dati e quelli del veicolo. Puoi poi selezionare un operatore accreditato TSP e scegliere dove installare la scatola nera. Il servizio si attiva entro 48 ore dall’installazione della black-box sul veicolo. Ma se non hai lo SPID e non sai come procedere, noi ti forniremo lo SPID gratis, in quanto siamo funzionari RAO certificati e ti seguiremo passo dopo passo nell'attivazione del servizio. Per l’installazione non occorre richiedere un appuntamento, anche perché l'applicazione della scatola nera è molto semplice e l'attivazione al servizio è veloce. Nel frattempo avrai libero accesso al WiFi nell’area del salottino e potremo sorseggiare un caffè o un bicchiere di acqua osmotizzata liscia o gassata. Non dovrai preoccuparti di niente, seguiremo per te le scadenze digitali e ogni passaggio in fase di registrazione e successiva iscrizione al servizio”.

“Le preoccupazioni lasciale a noi. Usa il tuo tempo per vivere le emozioni!”

