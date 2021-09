AFP: una formazione costruita sulle persone per crescere insieme nel lavoro e nella vita

“L’estate sta finendo” cantava qualcuno, ma per AFP Azienda Formazione Professionale e i centri di Cuneo, Dronero e Verzuolo è l’inizio di una nuova avventura al fianco di giovani e professionisti per costruire insieme un futuro lavorativo capace di rispondere alla richiesta di ricerca professionale delle imprese del territorio.

In previsione della ripresa dell’anno formativo, AFP ha aggiornato il catalogo dei corsi (in partenza da settembre), allineandosi con gli sviluppi sempre più rapidi del progresso tecnologico che richiedono un costante aggiornamento delle competenze.

La proposta di formazione professionale offerta dal CFP di Cuneo, che da anni si impegna nella formazione di nuovi professionisti in ambito estetico e dell’hair style, è valorizzata da un capillare legame con i saloni e i centri del territorio che, in costante dialogo con la sede, riconoscono la serietà e la preparazione degli allievi che hanno scelto AFP per costruire il proprio futuro nel mondo del lavoro. Seguendo le novità, gli stili e le ricerche applicate nel settore, i corsi - tra cui TECNICHE MODA DI DECOLORAZIONE E SCHIARITURE, TECNICHE AVANZATE DI COLORAZIONE, AGGIORNAMENTO TOTAL LOOK PER EVENTI, TECNICHE DI MASSAGGIO OLISTICO, TECNICHE DI MARKETING DI PRODOTTI COSMETICI - propongono un approfondimento su diversi aspetti, sempre in linea con i trend del momento.

Il CFP Don Michele Rossa di Dronero, sede storica dell’AFP, prosegue la vocazione formativa indirizzata all’area meccanica e elettrica, con percorsi di qualifica dedicati e una proposta educativa di qualità. Nello specifico, ADDETTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI-TECNICHE DI AUTOMAZIONE CON PLC e TECNOLOGIE AVANZATE CAD 3D; DEGUSTAZIONE VINI E ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI, ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO, AGGIORNAMENTO ACCOMPAGNATORE TURISTICO, ELEMENTI DI WEB MARKETING TURISTICO, AGGIORNAMENTO ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO O GUIDA ESCURSIONISTICA AMBIENTALE, ELEMENTI DI GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE; COADIUTORE DEL CANE-LIVELLO BASE.

Il centro AFP di Verzuolo, vero e proprio punto di riferimento per il territorio dell’area saluzzese e delle valli per la qualificazione, l’aggiornamento professionale, l’orientamento e i servizi al lavoro, accoglie l’autunno con due corsi che ben rappresentano le attuali tendenze: LINGUA INGLESE LIVELLO ELEMENTARE e COMPETENZE DIGITALI: ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO BASE.

AFP è da sempre sinonimo di serietà e successo grazie alle proposte, al supporto e alla collaborazione messi a disposizione dei giovani che per la prima volta si affacciano al mondo del lavoro e dei tanti professionisti che decidono di investire sulle proprie capacità, accrescendo competenze e conoscenze.

Dalla gestione e programmazione di automazioni e strumenti di progettazione tecnica all’hair style, dalla conoscenza e valorizzazione del proprio territorio al digitale, dalla gestione del cane negli interventi assistiti con animali al marketing: i docenti e i professionisti AFP sono a disposizione per costruire e migliorare il percorso formativo e professionale dei partecipanti ai corsi.

AFP di Cuneo

http://www.afpdronero.it/index.php?module=courses&method=main&page=0

Contatti: Via Tiziano Vecellio, 8/C - 12100 Cuneo

Tel +39 0171-693760 - centro.cuneo@afpdronero.it

AFP di Dronero

http://www.afpdronero.it/index.php?module=courses&method=main&resetFilters=1&filters:CO_ENTE=DR

CONTATTI: Via Meucci 2 – 12025 DRONERO (CN)

Tel. 0171 918027 e-mail: centro.dronero@afpdronero.it

AFP di Verzuolo

http://www.afpdronero.it/index.php?module=courses&method=main&resetFilters=1&filters:CO_ENTE=VE

CONTATTI: Via Don Orione, 41 - 12039 Verzuolo

Tel +39 0175-86