"Il tempo che viviamo" nelle opere d’arte industriale del collettivo albese Aganahuei

Proseguirà anche nel prossimo fine settimana, presso lo spazio espositivo al piano terra di Palazzo Banca d’Alba (via Cavour 4 ad Alba), l’anteprima de “A noi importa il tempo che viviamo!”, mostra che l’incubatore albese di talenti creativi Aganahuei proporrà dal 24 settembre al 24 ottobre prossimi nelle prestigiose sale del Museo d’arte moderna e contemporanea "Ettore Fico" (Mef) di Torino (via Francesco Cigna 114).



L'anticipazione albese e quelli che saranno i contenuti dell’esposizione torinese sono stati al centro della presentazione tenuta venerdì a Palazzo Banca d’Alba, nell’ambito degli eventi organizzati per "Alba Capitale della Cultura d’Impresa", alla presenza del direttore del Mef, Andrea Busto, e della curatrice della mostra, la critica d’arte contemporanea di fama internazionale Vittoria Coen.

L’incontro, moderato da Edoardo Borra, ha visto la partecipazione dei vertici di Banca d’Alba, col presidente Tino Cornaglia e il direttore generale Riccardo Corino, del direttore di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio e delle anime del gruppo Aganahuei, il direttore artistico Bruno Sacchetto e l’amministratore delegato Pietro de Carolis, mentre il Comune di Alba ha portato il suo saluto l’assessore Massimo Reggio.



«Aganahuei è di casa ad Alba e a questa bellissima città abbiamo voluto donare un’anteprima di alcune opere che saranno allestite nella mostra che presto si terrà al Mef di Torino – ha spiegato de Carolis –, per cogliere appieno lo spirito con cui nasce la nostra installazione. Le opere esprimono il mutamento in atto nel mondo contemporaneo. Nell’arte industriale, la “manualità”, che ha da sempre caratterizzato l’opera degli artisti-esecutori-artigiani, lascia spazio alle macchine industriali capaci di elevare in modo esponenziale il profilo qualitativo e quantitativo dell’opera. Nella nostra visione, l’artista torna a essere il progettista, come accadeva nelle botteghe d’arte del Quattrocento. Si tratta di una rinascita, in sintonia con i linguaggi sociali ed estetici del presente, in cui a sostenere la creatività e il talento sono la tecnologia digitale e i materiali che l’industria italiana produce con alti standard qualitativi».



«Il collettivo Aganahuei – ha spiegato la critica d'arte Vittoria Coen, che ha curato la mostra – si esprime attraverso una serie di tappe che vanno dal progetto al computer alla realizzazione del lavoro con materiali vari. Le “macchine”, gli strumenti della tecnologia, sono i media fondamentali di una operazione che, pur cambiando e crescendo nel tempo, viene sviluppata attraverso un processo creativo insolito, ma molto chiaro. Dopo i futuristi, Lucio Fontana e pochi altri, non eravamo più abituati alle dichiarazioni poetiche, ai “manifesti” che proclamano intenti e obiettivi, e che non ammettono fraintendimenti. Il gruppo Aganahuei, invece, scrive un manifesto chiaro ed esplicito specchio di una volontà».



Il direttore del Mef Andrea Busto ha da par suo ribadito come «chiunque può, con l’“arte prêt-à-porter”, avere un “d’apres” originale a costo contenuto e poterlo realizzare, tramite file, ovunque nel mondo. Aganahuei sa che la componente di design, insita in queste opere, le rende estremamente attuali e appetibili per un pubblico attento alle griffe e ai brand, veri motori propulsori del mercato mondiale. Il marchio di fabbrica è il motivo principale di acquisto di un prodotto, che sia Ikea o Chanel, che sia un poster o un Fontana. Non possiamo ormai disgiungere il manufatto dalla sua origine produttiva, dove il produttore determina non solo l’estetica, ma anche il valore dell’oggetto. Aganahuei riconduce le bandiere sovrapposte di Jasper Johns, i cretti di Burri, la Battaglia di San Romano o le bottiglie di Morandi al mercato globale smettendo esse di essere opere per diventare, oggi, “solo” Aganahuei».



Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo, ha ricordato come il programma predisposto nell’àmbito di Alba Capitale della Cultura d’Impresa 2021 abbia dato spazio anche a varie espressioni artistiche, aggiungendo: «Siamo orgogliosi di essere al fianco di questa iniziativa di Aganahuei, il cui operato è caratterizzato anche dall’essere sempre “avanti”, dal saper cogliere le nuove opportunità offerte dall’evoluzione sia dei tempi che della tecnologia. Questo è uno dei tanti paralleli fra l’artista e l’imprenditore. L’industria ha bisogno dell’arte per elevare il suo pensiero, perché il fine è sempre il miglioramento. Non c’è nulla che l’uomo possa fare che abbia senso, se non ci miglioriamo a vicenda».



La mostra, realizzata con il supporto di Regione Piemonte, Fondazione Crc e Banca d’Alba, sarà visitabile presso il Museo Ettore Fico da venerdì 24 settembre a domenica 24 ottobre 2021, il venerdì dalle 14 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 19.



L’anteprima albese sarà ancora visitabile nei giorni di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre, sempre dalle ore 18.