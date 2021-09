Roccasparvera ha conferito la cittadinanza onoraria allo storico e insegnante Walter Cesana

"Allo storico e scrittore che ha contribuito con le sue opere a dare voce all'identità dei roccasparveresi, contribuendo a fare conoscere la loro storia".



Questa la motivazione con la quale l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Manuel Guerra ha conferito la cittadinanza onoraria al borgarino Walter Cesana, storico, insegnante e attuale direttore dell’Istituto "Andrea Fiore" di Cuneo.



La cerimonia di consegna del riconoscimento si è tenuta nella giornata di ieri, domenica 5 settembre, in occasione della festa settembrina della Madonna delle Grazie.



Nato a Gaiola da genitori originari di Rittana e Roccasparvera, Cesana è curatore di un corposo volume dedicato alla storia del piccolo centro della Bassa Valle Stura, oltre che studioso da sempre attento alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio cuneese – e in particolare delle sue montagne – e autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative volte a indagare vari aspetti della civiltà alpina tra il XIX e XX secolo.



Per anni ha compiuto il suo lavoro di ricerca storica proprio tra queste case, raccogliendovi testimonianze, interviste, curiosità e aneddoti, in parallelo a un lavoro certosino realizzato tra archivi e università. Porta la sua firma il corposo volume dedicato alla storia dei roccasparveresi edito dall’associazione culturale Primalpe, dal titolo "Roccasparvera. Storia, cronaca, tradizioni, curiosità della porta della Valle Stura, antico ponte tra le Alpi Marittime e le Cozie".



“Il professor Cesana ha saputo far emergere piccole storie di uomini intrecciate nella grande storia, quella con la ’S’ maiuscola – ha detto il sindaco Manuel Guerra durante la cerimonia -. Siamo onorati e commossi da questo lavoro”.



"Un lavoro – è stato il ringraziamento dello stesso Cesana - vuole essere di testimonianza ai giovani: l’ultima pagina del mio libro contiene l’elenco di tutti gli alunni della scuola di bassa Valle. Loro sono il nostro futuro. Un futuro che non deve perdere la sua identità”.