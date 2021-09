A Priero la mostra Exodos-Exit: un racconto fotografico di rotte migratorie e inclusione

Sabato 11 Settembre 2021, a partire dalle ore 17,00 presso gli spazi della Torre Maestra di Priero sarà inaugurata la mostra Exodos | Exit - Rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione.

Il progetto di mostra itinerante sul tema delle migrazioni è realizzato dalla Regione Piemonte e dall’Associazione Allievi del Master in Giornalismo “Giorgio Bocca”, “Exodos” parla di rotte migratorie: storie di persone, arrivi e inclusione per conoscere e capire. Per il suo alto valore sociale e culturale alla Mostra è stata conferita la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana. La medaglia presidenziale è un riconoscimento che viene attribuito dal Presidente della Repubblica a iniziative ritenute di particolare interesse culturale, scientifico, artistico, sportivo o sociale. La tappa a Priero è stata organizzata da Claudio Zingarelli, in collaborazione con il Comune di Priero e vedrà la presenza, in occasione dell’evento inaugurale, dei fotografi Paolo Siccardi e Mauro Donato.

“Il tema dell’accoglienza – spiega il sindaco Alessandro Ingaria – è fortemente sentito dalla nostra comunità, in una prospettiva di rigenerazione sociale, partecipazione e creatività culturale”.

L’evento è in sinergia con gli Stati Generali della Solidarietà e della Cooperazione Internazionale e in collaborazione con la Rete dei Piccoli Comuni del Welcome, nell’ambito di un più ampio percorso di resilienza e welfare generativo delle aree interne e dei piccoli borghi.