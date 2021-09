Non solo "Cheese" nel caldo autunno degli eventi braidesi

Se l’estate ha regalato ai braidesi grandi serate e tante emozioni, l’autunno all'ombra della Zizzola non sarà da meno e saprà offrire molte occasioni di divertimento. Ad assicurarlo il programma di “Bra città da vivere d’autunno”, presentato sabato 4 settembre in concomitanza con l’inaugurazione del primo appuntamento della nuova stagione, ovvero la personale di Romano Reviglio “Il giardino incantato”.



Proprio la mostra dedicata al noto pittore cheraschese, che vede molteplici opere inedite esposte a Palazzo Mathis fino al 12 dicembre, ha aperto un periodo particolarmente ricco di eventi. Lo stesso Palazzo Mathis ospiterà altre due esposizioni: la prima, visitabile dal 9 settembre al 12 dicembre, si intitola “L’uomo svelato. Studi e restauro di una mummia egizia di 4500 anni”. Organizzata dalla Fondazione Crc in collaborazione col Comune di Bra, la mostra presenta al pubblico lo straordinario progetto di conoscenza e recupero conservativo di una mummia egizia risalente all’Antico Regno.



Dal 6 al 28 novembre sarà invece la volta di “Bernardo Vittone, un architetto nel Piemonte del ‘700”, esposizione curata da Antonio Mignozzetti e Cesare Matta dedicata al noto architetto sabaudo.



Ma l’autunno braidese di questo 2021 avrà come momento clou, ovviamente, la nuova edizione di "Cheese", che sarà dedicata agli animali. Quattro giorni – dal 17 al 20 settembre – che si preannunciano ricchissimi di laboratori, degustazioni e tante prelibatezze. Largo quindi ai formaggi migliori del mondo. E per rimanere in tema di buon cibo, ecco il ritorno di “Pro Loco in città” il 25 settembre e di “Da Cortile a Cortile” il 3 ottobre, per non parlare della nuova edizione di "BRA’S", il festival dedicato all’inimitabile salsiccia di Bra e alle altre eccellenze gastronomiche della città della Zizzola.



Spazio anche alla musica, da quella classica dei concerti di Bacco&Orfeo nella location barocca della chiesa di Santa Chiara (tutte le domeniche dal 5 settembre al 10 ottobre) o di Antiqua 2021 (dal 24 settembre al 29 ottobre), al liscio dell’Orchestra Mirko Casadei (al Teatro Politeama l’8 settembre).



E poi ancora il teatro coi tre appuntamenti del Festival Cuneiforme (Lella Costa il 3 ottobre, Luca Mercalli il 5 novembre e Giobbe Covatta il 13 novembre), la grande magia delle immagini con il “Piccolo festival della fotografia e della multivisione” in programma dall’8 al 10 ottobre, la bellezza delle produzioni locali in mostra alla Fiera dell’artigianato del 13 e 14 novembre, oppure il profumo della carta stampata con la presentazione del libro di Beppe Gandolfo “2020. Un anno in Piemonte" (15 settembre) o della ristampa delle opere poetiche di Velso Mucci (23 settembre).